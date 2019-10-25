Врач назвал признаки, свидетельствующие о необходимости срочной колоноскопии

Москва, 25 октября. Названы симптомы, при которых нужно срочно пройти колоноскопию. Список признаков того, что эту не самую приятную процедуру нельзя откладывать в долгий ящик, озвучил российский гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и блогер Сергей Вялов.

По его словам, если пациента постоянно беспокоят запоры и диарея, это является сигналом к безотлагательному обследованию. При этом в группе риска находятся люди в возрасте после 40 лет.

Жидкий стул может указывать на почти 150 различных заболеваний, причем некоторые из них смертельно опасны, подчеркнул он в комментарии газете «Аргументы и факты». Запоры же являются спутниками дивертикулярной болезни кишечника, когда в кишках возникают так называемые «карманы», а в них множатся болезнетворные микробы. Безусловно нельзя игнорировать и выделение крови и слизи из заднего прохода.

Помимо этого эксперт внес в список показаний к срочной колоноскопии беспричинную потерю веса, утомляемость, слабость, а также падение уровня гемоглобина в крови.

Ранее о тяжелых расстройствах кишечника и простых способах их избежания в беседе с изданием РИАМО рассказала эпидемиолог Солнечногорской центральной районной больницы Лидия Сизова. По ее словам, болезни, поражающие кишечник человека, могут вызывать такие бактерии как сальмонелла или опасные разновидности кишечной палочки. Их особенно много в общественных местах. В связи с этим врач призвала как минимум тщательно мыть руки. Кажется, что процедура элементарна. Но Сизова отметила, что многие люди умудряются делать это неправильно.

Эксперт объяснила, что перед мытьем рук обязательно нужно снять часы и украшения, потому что они мешают удалению микроорганизмов, потом руки намыливают, ополаскивают теплой проточной водой, а затем повторяют этот процесс еще раз.