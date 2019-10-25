В Туле рассказали о модернизации боевого отделения БМП-2

Вопреки господствующей во всем мире идеологии потребления лучшее — совершенно не обязательно полностью новое. И это в том числе касается армии. Разработка новых образцов вооружения далеко не всегда оправданна как с финансовой точки зрения, так и с позиций здравого смысла.

Многочисленные журналисты смогли 24 октября в Туле воочию убедиться в чудесах модернизации известных систем. В этот день знаменитый город оружейников с рабочей поездкой посетил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Ранее Федеральное агентство новостей уже рассказывало своим читателям о тренажерах для военнослужащих, которые разрабатывают на расположенном в Туле АО «Тулаточмаш». С минимальными затратами можно, в частности, подготовить отделение для работы с ПЗРК «Игла», предназначенным для защиты наземных объектов от атаки с воздуха. Примечательно, что «Игла» — разработка достаточно давняя. Специалисты непрерывно модернизируют ее в соответствии с вызовами времени.

Безусловно, это вовсе не означает, что разработка новых типов вооружения не осуществляется. Результаты работы, интенсивно ведущейся в этом направлении, всем известны. Название «Кинжал» скажет многое, и кое-кого за океаном оно успело изрядно напугать. Но, согласитесь, есть бриллианты, нуждающиеся лишь в огранке, — такие как вышеупомянутая «Игла», а также ставший всемирно известным брендом и попавший на гербы нескольких государств автомат Калашникова.

Такого же рода задачи решают в Туле еще на одном предприятии — АО «Щегловский вал». 24 октября журналистам показали, как модернизируются боевые отделения БМП-2.

О том, что изменилось у башни для «коробочки», рассказал врио генерального директора АО «Щегловский вал» Алексей Вислогузов.

«Модернизация БМП-2 связана с установкой системы управления огнем — так называемой hand free, — сообщил он. — То есть увидел, нажал кнопку, а дальше уже ведет автоматика. Оператору необходимо минимальное действие для того, чтобы поразить цель. Система сама следит. Вложения минимальны! Я думаю, это будет интересно для наших войск. Увеличена мощность, помимо 30-мм пушек, появились «Корнеты» — ракеты, которые сейчас уже давно воюют в разных местах и отличаются высокой производительностью. Они поражают до 10 км, а пушка эффективна до 1,5 км».

По словам Вислогузова, система пока не поставляется в войска. Сейчас она проходит госиспытания, в перспективе заказы есть.

«Это новая разработка. Дорабатываться она пока не будет. Ее сейчас нужно освоить, запустить в войска, обкатать. Уверен, что она себя покажет в лучшем виде. Я считаю, это очень интересная машина. Модернизация нашим войскам необходима, поэтому мы приложим все силы для того, чтобы запустить в производство эту боевую машину», — убежден он.

Вислогузов рассказал о боевом отделении «Бахча», которое устанавливают на различные типы бронетехники.

«Бахча» уже давно на вооружении, — констатировал он. — Для наших ВС изготовлено более 200 единиц. Там практически такая же система управления огнем — дополнительный прицел командира кругового обзора. То есть командир сидит, наблюдает, ищет цель, передает команду на наводчика, машина автоматически переназначает цель, приоритет, и наводчик уже автоматически работает по той цели, которую выбрал командир. Точно так же hand free. Единственное отличие — в том, что у нее 100-мм орудие, 30-мм орудие, ПТУР, работающий через 100-мм пушку».

Коснувшись боевого отделения «Берег», Вислогузов отметил, что это тоже модернизация БМП — такая же система управления огнем, дополнительно — гранатомет и 30-мм пушка.

«Такие системы уже давно у нас покупают, изготовлено более 700 единиц. Правда, не для министерства обороны, они только заказали. Я считаю, это очень эффективная, очень красивая машина», — уточнил он.

Кроме того, журналистам были продемонстрированы знаменитые российские самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь». Разработка комплекса началась еще в СССР и завершилась в 1994 году. Уже в 1995 году «Панцирь» «вышел в свет» на «МАКС-1995». С тех пор он также модернизировался. 16 ноября 2012 года распоряжением главы правительства России Дмитрия Медведева комплекс был принят на вооружение ВС РФ. Данная система тоже уникальна. Она не только стоит на вооружении армии России, но и поставляется на экспорт.