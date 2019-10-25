Главы Генштабов РФ и Турции обсудили противодействие курдским боевикам в Сирии

Анкара, 25 октября. Глава Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером по телефону совместную работу против бандформирований курдов в Сирии. Об этом сообщило турецкое ведомство.

«Глава Генштаба генерал Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым», — сообщили турецкие СМИ со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

В Анкаре отметили, что в ходе телефонных переговоров Герасимов и Гюлер обсудили безопасность в Сирии и каждодневные события в регионе.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Операция была направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) курдские боевики оккупировали значительную часть сирийских территорий.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели судьбоносную встречу в Сочи 22 октября. По итогам переговоров, которые длились 6,5 часов, был принят меморандум об урегулировании ситуации в Сирии. Исторический документ регламентировал патрулирование территории силами России и Сирии, а также отвод сил курдских боевиков от 30-километровой зоны безопасности около границы двух стран в течение 150 часов. Меморандум фактически завершил многолетнюю войну в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.