Бутину освободили из тюрьмы и передали миграционной службе США для депортации

Вашингтон, 25 октября. Россиянка Мария Бутина, которая отбыла в США 18-месячный тюремный срок, в пятницу была освобождена из федеральной тюрьмы в Таллахасси, штат Флорида.

Как сообщает американский телеканал NBC News, девушку взяла под стражу иммиграционно-таможенная служба Соединенных Штатов. Ожидается, что в скором времени она будет депортирована в Москву.

Ранее сообщалось, что россиянка может вернуться на родину 26 октября. Как передает «Газета.ру», накануне иммиграционно-таможенная служба США передала уведомление о подготовке к депортации Бутиной. Сама заключенная подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что в скором времени закончится «самый тяжелый этап в жизни россиянки». Он пожелал ей скорейшего воссоединения с семьей и восстановления после нелегких испытаний, пишет «Ридус».

Мария Бутина была задержана в США в июле прошлого года, ей предъявили обвинение в работе на РФ в качестве иностранного агента. По данной статье девушке грозило до 15 лет тюрьмы, однако 13 декабря 2018 года она пошла на сделку со следствием и признала свою вину.

В итоге 26 апреля 2019 года суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Россиянку должны были освободить из тюрьмы и депортировать на родину 5 ноября текущего года, но в июне ей сократили срок отбывания наказания на 10 дней.