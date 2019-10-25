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Названы финалисты проекта «Героям — быть!»

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Названы финалисты проекта «Героям — быть!»

Москва, 25 октября. Определены финалисты всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!». В шорт-лист вошли 28 сотрудников различных промышленных предприятий, а также пять благотворительных организаций и социальных фондов.

Как сообщили в оргкомитете проекта, список финалистов был определен по результатам онлайн-голосования, в котором приняли участие около 30 тысяч человек. С историями участников конкурса, вошедших в шорт-лист, можно ознакомиться на сайте проекта. Победителей предстоит определить экспертному жюри.

Лауреаты будут выбраны в номинациях «От сердца к сердцу», «Спасательный круг», «Оберегая планету», «Быть человеком», «Всегда в сердце», «Яркий старт», «Кулибины нашего времени».

«В номинации «Вирус добра» будет отмечена социальная организация или благотворительный фонд. А в номинации «Команда героев» — компания, реализующая инициативы в области корпоративной социальной ответственности», — говорится в сообщении оргкомитета проекта «Героям — быть!».

Отмечается, что всего на конкурс было получено свыше 100 заявок, в том числе от 18 благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

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