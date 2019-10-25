Анкара требует арестовать и экстрадировать в Турцию главаря курдских боевиков в Сирии

Турецкое министерство юстиции потребовало от США выдачи главаря курдской террористической группировки в Сирии Мазлума Абди (известен также как Мазлум Кобани, настоящее имя — Ферхат Абди Шахин. — Прим. ФАН). Выступая в телеэфире, президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара «глубоко обеспокоена» тем, что Вашингтон ведет себя с вожаками курдских террористов как с легальными политическими фигурами.

В турецких СМИ вокруг фигуры Мазлума не утихают страсти: турецкое издание Sabah сообщило, что Twitter дал официальный статус — «синюю галочку» — аккаунту главаря курдских террористов, который находится в Турции занесен в «красный список» из наиболее опасных террористов. Получается, возмущается турецкая пресса, что террорист «Рабочей партии Курдистана» с 30-летним преступным «стажем» может выступать в соцсети Twitter наравне с политиками и звездами общественного мнения?

После начала турецкой операции «Источник мира», направленной на разгром связанных с РПК курдских террористов в Сирии, группа американских сенаторов во главе с Линдси Грэмом и Крисом ван Холленом (то есть группа заклятых врагов президента Трампа в американском Сенате) обратились к Госдепартаменту с требованием ускорить выдачу американской визы Мазлуму Абди, чтобы он смог лично довести свою точку зрения на события в Сирии до правительства США.

В Анкаре вызвали крайнее недовольство сообщения о том, что союзник по НАТО развивает сотрудничество с главарем террористов, да еще и на столь высоком уровне.

«Мы глубоко обеспокоены отношением к Мазлуму… Этот человек — высокопоставленный полевой командир «Рабочей партии Курдистана», которую и Соединенные Штаты, и другие страны считают террористической организацией, и беглый преступник, — заявил руководитель пресс-службы президента Турции Фахреттин Альтун. — Он — в особом красном списке Интерпола. Он разыскивается за многочисленные террористические нападения на турецкие силы безопасности, на военных НАТО, а также на мирных жителей».

Напомним, Мазлум Абди стал боевиком «Рабочей партии Курдистана» еще в 1990 году, и возглавлял полевые отряды курдских террористов в Сирии. Его считают причастным к многочисленным терактам на территории Турции, которые были совершены боевиками РПК, однако в то же время американская пропаганда величает Мазлума «генералом, который победил ИГИЛ»1 (террористическое «Исламское государство»1 запрещено в РФ. — Прим. ФАН). Для Соединенных Штатов этот курдский террорист оказался очень важным союзником — однако сейчас, когда Трамп сосредоточился на сирийской нефти, главарь SDF не может чувствовать себя в безопасности.

В Сирии Мазлуму тоже не слишком рады: к нему очень прохладно относятся в Дамаске после долгих переговоров, которые курдский полевой командир преднамеренно срывал, выдвигая невыполнимые требования. Главаря курдских боевиков открыто ненавидят силы «умеренной оппозиции», которые долгие годы боролись с курдскими отрядами за власть над северной Сирией. Да и среди курдских боевиков (не говоря уж о мирных жителях) немало тех, кто ставит Мазлуму в вину излишне тесные связи с США.

Позиция Twitter, который дал официальный статус аккаунту известного террориста, лишь иллюстрирует известную существующую проблему, считает глава Фонда защиты национальных ценностей и постоянный автор Федерального агентства новостей Александр Малькевич.

«Они никому не подчиняются, они превратились в государство в государстве, сами устанавливают правила, которые абсолютно противоречивы. Я отмечал, что мы будем требовать, чтобы были введены четкие правила. (Ситуация с Мазлумом) это еще один пример, который подтверждает, что мировая общественность должна оказать давление на соцсети — на Twitter, на Facebook, на Google, — чтобы заставить их подчиняться законам и тем самым нормам, которые они так настойчиво пытаются ввести», — объяснил Малькевич.

Глава ФЗНЦ отметил, что сама ситуация, в которой американские сенаторы требуют от полевого командира в далекой Сирии приехать в США и отчитываться.

«Какое в принципе сенаторы США имеют право требовать к себе любого человека из любой точки земного шара — «приезжайте, вам повестка»? Причем это не прокуратура, не ФБР — это просто парламентарии, которым нечем заняться — и вот они из себя строят мировых жандармов, — уверен Александр Малькевич. — И одно дело, если бы они потребовали от террориста явиться и сдаться на выходе из аэропорта; однако они готовятся гарантировать безопасность человека из списков Интерпола, чтобы он приехал, и дал им показания, которые им нужны. Они по сути говорят: «Мы тебя отпускаем, ты только расскажи то, что нам нужно». На этих слушаниях задают уже готовые вопросы: скажите, мол, «генерал», — вам звонил Трамп и приказал вам сделать то-то? Ему только остается ответить «правильно».

Публицист и востоковед Андрей Онтиков согласен с главой ФЗНЦ — «командующего Мазлума» хотят вывезти в США не только для того, чтобы опасный свидетель деятельности США в северной Сирии не попал «не в те руки». После того как Трамп отказал в помощи SDF против Турции, «курдскую карту» конгрессмены пытаются использовать против президента США.

«Требования Турции абсолютно очевидны. Выдадут ли его американцы? Скорее всего нет, потому что тему «командующего Мазлума» и главаря SDF уже начинают раскручивать на внутриполитической арене в США и с большим удовольствием попытаются использовать против Трампа, — уверен Онтиков. Именно поэтому идут требования выдать ему визу и дать ему площадку для выступления, для отчетности — и это все идет в контексте противостояния между американским президентом и парламентом. Таким образом, это, по большому счету, не имеет отношения к конфликту в Сирии — это очередная попытка ущипнуть Трампа или надавить на него».

Если «генерал Мазлум» доберется до США, то какими бы ни были его показания — сенаторы от Демократической партии смогут использовать их против Трампа. Наверняка курдскому полевому командиру есть что рассказать — созданные в 2015 году «Демократические силы Сирии» получили от Соединенных Штатов тысячи тонн военных грузов (оплаченных деньгами американских налогоплательщиков), а взамен планомерно выполняли поставленные Пентагоном задачи по разрушению Сирии и «демографическому инжинирингу» в северных провинциях страны, «вычищая» арабское население и заменяя его курдами. Мазлум Абди сейчас является одним из самых опасных для Вашингтона свидетелем незаконной деятельности США в Сирии, и с помощью его показаний можно «утопить» не только Трампа, но и любого американского политика, который так или иначе работал по сирийскому направлению.

1 Организация запрещена на территории РФ.