Зеленский поручил на 10% сократить расходы на содержание чиновников

Киев, 25 октября. Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству на 10% сократить расходы на содержание чиновников в проекте государственного бюджета на 2020 год.

Ранее кабмин Украины утвердил проект бюджета страны на следующий год с прогнозом роста экономики на 3,3%, инфляцией 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Парламент принял документ в первом чтении, а заместитель главы ЦБ Дмитрий Сологуб называл его консервативным.

Как сообщил Зеленский в социальной сети Facebook, в пятницу он провел совещание по подготовке проекта ко второму чтению. В частности, президент поставил задачу сократить расходы на содержание чиновников. По его мнению, такие меры позволят сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета.

«Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей — тех, от кого зависит будущее Украины», — написал глава государства.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей передавал из украинской столицы, что киевские аналитики подвергли проект госбюджета страны острой критике. По мнению экономистов и политологов, он «на 90% дублирует бюджеты» бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, не содержит средств на выполнение предвыборных обещаний «команды Зе» и вообще является «бюджетом горечи и разочарования».

В частности, согласно документу, общая сумма доходов бюджета Украины в 2020 году должна составить 1,79 триллиона гривен. Приоритеты госбюджета остались прежними — в первую очередь, это отдача долгов Международному валютному фонду (МВФ) и другим кредиторам (на них отведено более 400 миллиардов гривен), а также увеличение расходов на армию, полицию и ремонт украинских дорог.

При этом, согласно социологическим опросам, уровень доверия к Зеленскому продолжает снижаться. Сейчас его поддерживают 66% граждан страны, что на 4% меньше, чем в августе.