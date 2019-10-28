Трансгендеры подрывают боеспособность армии США

Если человек считает страдает психическими заболеваниями, его лечат, зачастую — принудительно. Если же мужчина считает себя женщиной или наоборот, то в западных странах это не воспринимается как девиация. Более того, к этому относятся с пониманием и сочувствием и даже помогают деньгами на смену пола, даже если превратиться в женщину решил действующий солдат армии, не бросая службы. А как это отразится на боеспособности вооруженных сил — никого не волнует.

В большинстве западных стран так называемые трансгендеры могут рассчитывать на помощь государства в оплате гормональной терапии и операции по смене пола. Но что делать, если человек, который не может нормально жить без регулярного приема медикаментов, постоянно сомневается в том, кто он такой и вскоре будет нуждаться в длительной и дорогостоящей реабилитации после хирургического вмешательства, хочет служить в армии?

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп лично запретил трансгендерам служить в армии, пару месяцев назад палата представителей в очередной раз попыталась преодолеть этот запрет. Трамп уйдет, и трансгендеры вернутся в армию. Это всего лишь вопрос времени. Все поют оды толерантности и политкорректности. Все кричат о том, что любой человек должен иметь равное право защищать свою родину, быть патриотом и нести свободу по всему миру. При этом они не обращают внимания на то, что эти, с позволения сказать, солдаты, не обладают ни физической подготовкой, ни морально-волевыми качествами, которые требуются от обычного, а не какого-то там Рэмбо, нормального солдата.

Напомним, что огромное — в сравнении с армиями других развитых стран — количество военнослужащих США изъявляют желание сменить пол, будучи на действительной службе. Чем обосновано столь популярное желание «брутальных американских вояк» стать манерными девицами, но при этом остаться на службе, остается загадкой. Может быть, это последствия постоянного психологического прессинга? А может, это побочный эффект систематического приема всевозможных боевых стимуляторов? Тут нельзя что-то утверждать однозначно. Тем не менее, факт остается фактом.

И все-таки самой распространенной причиной, почему трансгендеры так хотят служить в армии США, является то, что на время действительной службы армия берет на себя все расходы на медицинские процедуры, которые необходимы военнослужащим, в том числе и для смены пола. По последним данным, один процент всего оборонного бюджета США идет именно на медицинские нужды, а мы помним, что это самый большой военный бюджет в мире, так что цифра выходит немаленькая.