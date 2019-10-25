У самой дорогой бутылки виски в мире обнаружили российскую акцизную марку

Москва, 25 октября. Новый мировой рекорд по стоимости бутылки виски был установлен на аукционе британской компании Sothebyʼs. Примечательно, что эксперты обнаружили на сосуде «русский след».

Бутылка шотландского виски The Macallan Fine and Rare, дистиллированная в 1926 году, ушла с молотка за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (более 120 миллионов рублей). Имя покупателя не разглашается.

Редкий напиток также оказался примечателен наличием «русского следа». Ранее бутылка виски побывала в России, поэтому The Macallan Fine and Rare ушел с аукциона с отечественной акцизной маркой, сообщил в интервью радио Sputnik именитый сомелье Григорий Чегодаев.

«На фотографии с аукциона видно, что на ней (бутылке. — Прим. ФАН) есть российская акцизная марка. Продавец этой бутылки, скорее всего, из России», — предположил сомелье.

Ранее самой дорогой бутылкой виски считался Maccallan 60-летней выдержки. Напиток продали на аукционе в 2018 году за 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

«Линейка Fine and Rare Maccallan изначально была задумана как уникальные релизы. Вообще спирты, которые могут сохранить свою крепость под 50 лет, очень редки. По статистике, таких меньше 5%», — объяснил ценность данного вида виски Чегодаев.

Всего было выпущено 50 бутылок данной марки. Сомелье предположил, что коллекционер не будет открывать самый дорогой виски, а выставит его на продажу через несколько лет.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подарил первую бутылку собственной марки виски президенту России Владимиру Путину, пишет телеканал «360».