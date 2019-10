Эксперт назвал фейком сообщения о новом лазерном оружии США

Москва, 25 октября. Новый американский боевой лазер для борьбы с беспилотными летательными аппаратами является порождением эпохи фейков. Об этом заявил военный аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Ранее стало известно, что американская компания Raytheon передала ВВС США первый боевой лазер, который установлен на шасси багги Polaris MRZR. Данное оружие предназначено для уничтожения небольших беспилотников противника. В настоящее время машина проходит испытания на одной из зарубежных военных баз США.

JUST IN: Raytheon announces delivery of first laser counter-UAS system to @usairforce. https://t.co/ANKxCl8HcW pic.twitter.com/hrL7v0paKm