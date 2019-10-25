Эксперт назвал фейком сообщения о новом лазерном оружии США

Москва, 25 октября. Новый американский боевой лазер для борьбы с беспилотными летательными аппаратами является порождением эпохи фейков. Об этом заявил военный аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Ранее стало известно, что американская компания Raytheon передала ВВС США первый боевой лазер, который установлен на шасси багги Polaris MRZR. Данное оружие предназначено для уничтожения небольших беспилотников противника. В настоящее время машина проходит испытания на одной из зарубежных военных баз США.

По словам Тимошенко, к настоящему моменту разработчикам не удалось добиться высокой эффективности лазерного оружия, так как этому препятствует смесь газов, которыми наполнена атмосфера Земли.

Эксперт также напомнил о «йодно-кислородном лазере», на разработку которого американские оружейные компании получили 1,5 миллиарда долларов. Этим лазером должны были уничтожаться советские и российские ракеты. Однако в ходе испытаний лазер продемонстрировал свою неэффективность. По словам Тимошенко, эффективность данного изобретения позволяет только «сбивать мух», поэтому заявления о создании нового лазера для борьбы с беспилотниками является очередным фейком, передает «Царьград».

«Потому что мы живем в эпоху фейков, чего вы хотите. Давайте заявим, что русские сделали что-то ужасное на базе своего модернизированного старого крейсера «Адмирал Нахимов». Ой, как мы боимся. К чему все сводится? Папа Дональд и Конгресс, дайте денег. Та же история с испытаниями военно-морских лазеров », — отмечает эксперт.

Ранее стало известно, что США намерены оснастить боевым лазерным комплексом один из своих военных кораблей. Американский боевой лазер якобы уже доставлен на базу ВМС США в Сан-Диего. Комплекс будет установлен на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).