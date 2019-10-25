Сочи, 25 октября. Глава дипломатической миссии Нигерии Юсуф Матиаса Туггар поделился с Федеральным агентством новостей своими надеждами на последующее сотрудничество с Россией в рамках форума Россия — Африка в Сочи.

«Я ожидаю многого в сфере сотрудничества по переработке и экспорту углеводородов, — говорит Матиаса Туггар. — И, конечно, Нигерию интересует развитие торговли с Россией и большее взаимодействие с российскими бизнесменами».

Как и другие дипломаты африканских стран, Туггар упомянул, что наши государства остаются партнерами уже долгое время.

«Россия, точнее бывший Советский Союз, была на стороне Африке в эпоху борьбы за независимость, — вспоминает собеседник агентства. — Мы исторически союзники и партнеры и восстановление сотрудничества — вопрос времени».

По словам нигерийского дипломата, у его страны есть план восстановления экономики, согласно которому Нигерии предстоит выйти за пределы сырьевой экономики.

«Сельское хозяйство — крупнейший работодатель в Нигерии, — говорит Туггар. — Мы хотим выращивать то, что едим, меньше импортировать. В Нигерии, благодаря президентской инициативе «Рис», сейчас возводятся заводы по переработке риса. Переработка, удобрения, производство предоставляют хорошие возможности для инвестиций. Мы знаем, что Россия славится своей сельхозпродукцией, но и нам есть, что предложить».

Как рассказывает Туггар, Нигерия готова поставлять в Россию популярные суперфуды — финики, плоды баобаба, морингу, касаву и имбирь.

Маитама Туггар представляет Нигерию в дипмиссии в Германии, и утверждает, что немцы пока не уверены в безопасности страны из-за присутствия радикальной нигерийской исламистской организации «Боко харам». А вот Россию это не испугает, уверен собеседник агентства. По мнению дипломата, для инвестиций Нигерия полностью безопасна.

«У России есть богатый опыт в борьбе с терроризмом, поэтому она понимает: когда ты борешься с террористическими ячейками, требуется больше времени, чем при противостоянии обычным вооруженным силам, — говорит Туггар. — Россия давно присутствует в Африке, она помогала нам бороться за независимость, поэтому ей проще понять, что проблема кроется скорее в восприятии, а не в реальности».

Напомним, саммит Россия – Африка прошел 23-24 октября в Сочи. Россия и страны Африки подписали более 500 контрактов на сумму свыше 800 млрд рублей в рамках саммита Россия — Африка в Сочи. На полях экономического форума было проведено 35 официальных мероприятий и свыше 1,5 тысячи деловых встреч.