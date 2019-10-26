Национальный музей Алеппо вновь открылся после реставрации

Дамаск, 26 октября. Национальный музей в городе Алеппо открылся и готов принять посетителей. В здании официально завершились все реставрационные и ремонтные работы, музею также вернули артефакты, которые хранились в безопасных местах во время военного конфликта. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Во время террористической войны музею Алеппо был нанесен значительный материальный ущерб в результате многочисленных атак террористических организаций с использованием ракет и минометных снарядов. Боевики нанесли серьезные повреждения его строительной конструкции, частичное разрушили бетонную кровлю, а также нанесли значительный ущерб инфраструктуре, внешним дверям, служебным помещениям.

В музее Алеппо хранятся более 50 тысяч артефактов, некоторые из них, датируются древнейшими периодами, здесь же находятся бессмертные работы величайших художников Алеппо. Этот музей был открыт в 1972 году. Он состоит из пяти разделов: доисторических древностей, восточных древностей, классических сирийских древностей, арабо-исламских древностей и современного искусства.

Музей включает в себя два внутренних двора, построенных в 1974 году, в них можно заметить несколько больших базальтовых статуй богов и чайную лавку с иероглифическими хеттскими надписями с первого тысячелетия до нашей эры. Все это идет в дополнение к римским статуям и мозаикам с третьего века нашей эры, на которых представлены сцены охоты.

Открытие этого музея — важнейший этап на пути возвращения к жизни важнейших международных культурных объектов Сирии. По словам губернатора провинции, в музее Алеппо имеются редкие древности, представляющие цивилизации Вади Хабур и Евфрат, Центрального региона, Идлиб и Алеппо.

Ранее сообщалось, что в старом городе Алеппо после завершения реставрационных и восстановительных работ, а также ликвидации ущерба, нанесенного его терроризмом, открылся рынок Сахтия. На рынке Сахтия находится порядка 53 магазинов, где можно приобрести сладости и орехи. Сахтия является главным центром всех рынков старого города Алеппо. Восстановлением этого района занимались множество организаций, в том числе Генеральный директорат по древностям и музеям, власти провинции и городской совет Алеппо, Сирийский фонд развития и Фонд культуры Ага Хана.