Цистерна со сжатым кислородом опрокинулась у метро «Кузьминки» в Москве

Москва, 25 октября. Цистерна со сжатым кислородом опрокинулась на Волгоградском проспекте в районе станции метро «Кузьминки» в Москве.

Из-за аварии движение по Волгоградскому проспекту встало: территория, где произошло ДТП, была оцеплена. На место инцидента приехали пожарные, которые залили всю территорию пеной.

Внутри перевернутой цистерны оказался сжатый кислород. Для его перекачки был направлен резервный автомобиль, передает «Ридус». По информации очевидцев, кислород уже перекачан.

По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет. Эти данные подтвердили в твиттер-аккаунте ЦОДД.

«Перевернулась грузовая машина. Пострадавших нет, — приводит текст сообщения РИАМО. — Работают оперативные службы. Движение ограничено до двух левых полос».

Место аварии советуют объезжать по Рязанскому проспекту и СВХ.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места происшествия.

В пятницу у станции метро «Рижская» в Москве мужчина на тракторе с водой потушил горящий автомобиль «Жигули» до приезда пожарных. Смелый поступок сняли очевидцы произошедшего.