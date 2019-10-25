ЦСКА интересен защитник «Рубина»

Москва, 25 октября. Защитник «Рубина» Данил Степанов находится в сфере интересов ЦСКА. По словам источника Федерального агентства новостей, «армейцы» могут приобрести футболиста уже в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что московский клуб готов заплатить за 19-летнего футболиста в районе 1 млн евро, а также предложить процент с последующей перепродажи игрока.

Степанов — воспитанник «Рубина», в основной состав стал привлекаться в конце прошлого года. На счету игрока 20 матчей за главную команду. В текущем сезоне он провел 9 встреч и отметился 3 желтыми карточками.

Ранее ЦСКА предпринимал попытки заполучить другого футболиста на позицию левого защитника, однако «Зенит» опередил москвичей в борьбе за Даниила Кругового.

Отметим, что не только ЦСКА интересуется ценными игроками. Накануне сообщалось, что испанский клуб «Валенсия» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову. 21-летний нападающий входит в список возможных кандидатов на усиление линии атаки «летучих мышей». Сообщается, что испанцы оценивают футболиста московского клуба более чем в 20 миллионов евро.