Латышский политик рассказал о причинах начатой процедуры по роспуску Сейма

Латвийская «Партия центра» сегодня, 25 октября, подготовила документы для подачи в Центризбирком с целью сбора подписей для подготовки референдума о роспуске Сейма Латвии. О причинах запуска подобной процедуры корреспондент Федерального агентства новостей узнал у лидера «Партии центра» Нормундса Гростиньша.

«Парламентарии не выполнили ни одного своего обещания»

Политолог и лидер «Партии центра» отметил, что организация приняла решение стать инициативной группой по роспуску парламента путем проведения референдума, для чего Центризбиркому понадобится собрать 10% подписей избирателей.

«К нам ежедневно обращались люди с вопросами, почему мы ничего не делаем для роспуска этого парламента. Причины в том, что депутаты не выполнили ни одного своего предвыборного обещания, не считая того, что ликвидировали коалиционный совет правящих партий, но вместо него создали совет по сотрудничеству. А вот зарплаты медиков и учителей никто повышать не собирается, зато хотят значительно увеличить финансирование из госбюджета парламентских партий. На это деньги депутаты находят».

На электронной площадке ManaBalss («Мой голос») сейчас идет сбор подписей за то, чтобы не поднимать партиям в восемь раз госфинансирование за каждый поданный за них голос. Буквально за неделю собрано почти 10 тысяч подписей под этой общественной инициативой, констатирует Нормундс Гростиньш.

«Если раньше 3,9% валового продукта шло на медицину, то в новом проекте госбюджета на это предусмотрено и того меньше — 3,3%, в то время как в развитых странах расходы на медицину составляют 7%, — приводит пример собеседник ФАН. — Даже в Литве и Эстонии выделяют по 5%».

Но зато Латвия, отметим, в числе немногих стран НАТО исправно отчисляет на военные нужды 2% от ВВП, закупая в основном бэушное вооружение и технику, списанную в странах Североатлантического альянса.

Политолог добавляет, что экономическая ситуация, уровень жизни в стране за год работы нового Сейма лишь ухудшились. Снят с повестки дня вопрос о компенсациях людям, лишившимся жилья в ходе повальной денационализации. Готовится и новый, очень жесткий, закон об аренде жилья. Если сейчас хозяин дома или квартиры в случае конфликтной ситуации может выселить жильцов лишь по решению суда, то в будущем судебного вердикта не понадобится. И продвигают такие поправки в закон социал-демократы партии «Согласие», что абсолютно противоречит их же лозунгам.

«И еще есть много всего, что вызывает очень негативную реакцию у людей. Например, в Латвии — одной из беднейших стран Евросоюза — хотят запретить регистрировать автомобили старше трех лет! Подобное решение лоббируют крупные торговцы новыми машинами. Хотя уже сейчас из-за дорогостоящего топлива, увеличившегося транспортного налога автомобиль превращается не в средство передвижения, а в предмет роскоши, который могут позволить себе, пожалуй, только те же депутаты, госчиновники и члены их семей, которые составляют самый крупный и правящий класс в республике. Так что поток покидающих страну явно увеличится».

Корреспондент ФАН замечает собеседнику: не получится ли с роспуском Сейма как в известной басне Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!»

«Улучшение будет обязательно, потому что власть сейчас перехватила та же самая партия Vienotība («Единство»), назвавшись «Новым единством», которая задавала тон в правящей коалиции прежде, — объясняет Гростиньш. — Они потеряли 20 мест (в латвийском Сейме 100 депутатов. — Прим. ФАН), но получили шанс вновь себя показать, сформировав правительство. Народ сделает выводы наконец. Вылетят и те, кто не выполнил своих обещаний, а таких большинство».

Национальная конфронтация и проигранное сражение за «латышскую Латвию»

Корреспондент ФАН напоминает, что в Латвии ухудшается и политическая атмосфера в связи с переводом всего образования лишь на латышский язык, в то время как в довоенной Латвии образование можно было получить как минимум на шести языках, не говоря о том, что в «кровавое советское время» никто латышские школы не закрывал и не переводил их лишь на русский язык обучения.

«Правящие партии пытаются отвлечь внимание от экономических проблем и ухудшения жизни разжиганием национальной конфронтации. Это стандартный для них ход, и до сих пор, как показывает практика, он в какой-то мере срабатывал, — поясняет лидер «Партии центра». — Думаю, что и у этого есть предел. Ведь экономическая ситуация ухудшается настолько, что обманывать подобными маневрами больше не получится».

Это приведет как минимум к тому что из Латвии еще больше увеличится поток тех, кто продолжит пытаться заработать на жизнь в других странах, отмечает корреспондент ФАН.

«Безусловно, — соглашается Нормундс Гростиньш. — Ведь у нас в этом году очередной рекорд по ликвидации предприятий. По официальным данным, за десять месяцев ликвидированы 21 157 предприятий, что на 412 больше, чем за весь прошлый год. Даже в Риге, не говоря уже о провинции, не хватает медработников и учителей. Как историк по профессии я обратил внимание на то, что в октябре в Риге несколько школ пытались найти учителей по истории. И это в октябре, а не в августе! Не хватает учителей математики, химии…»

И на многие медицинские услуги очереди по несколько месяцев или вообще предоставляются только платно, отмечает в ответ и корреспондент ФАН. Нехватка специалистов везде, кроме чиновников, конечно. Недавно руководитель небольшой автотранспортной фирмы рассказывал, что не может найти водителей автобусов для туристических поездок, поэтому продал несколько машин и садится за руль сам. С водителями-дальнобойщиками та же проблема. В строительстве не хватает рабочих рук, поэтому в Латвию массово потянулись гастарбайтеры с Украины.

На подходе и Узбекистан, добавляет политолог. А растущее количество украинцев уже отмечают многие латышские эксперты и бьют тревогу, потому что они, что бы ни говорили, вливаются в русскоязычную среду. Происходит постепенное размывание латышской нации. Так что радикалы, отстаивающие лозунг «Латвия — для латышей», сами делают многое для того, чтобы страна перестала быть латышской.