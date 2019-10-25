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Латышский политик рассказал о причинах начатой процедуры по роспуску Сейма

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Здание Сейма Латвии, в котором заседают 100 парламентариев

Латвийская «Партия центра» сегодня, 25 октября, подготовила документы для подачи в Центризбирком с целью сбора подписей для подготовки референдума о роспуске Сейма Латвии. О причинах запуска подобной процедуры корреспондент Федерального агентства новостей узнал у лидера «Партии центра» Нормундса Гростиньша.

«Парламентарии не выполнили ни одного своего обещания»

Политолог и лидер «Партии центра» отметил, что организация приняла решение стать инициативной группой по роспуску парламента путем проведения референдума, для чего Центризбиркому понадобится собрать 10% подписей избирателей.

«К нам ежедневно обращались люди с вопросами, почему мы ничего не делаем для роспуска этого парламента. Причины в том, что депутаты не выполнили ни одного своего предвыборного обещания, не считая того, что ликвидировали коалиционный совет правящих партий, но вместо него создали совет по сотрудничеству. А вот зарплаты медиков и учителей никто повышать не собирается, зато хотят значительно увеличить финансирование из госбюджета парламентских партий. На это деньги депутаты находят».

Нормундс Гростиньш: о роспуске Сейма просит народ

На электронной площадке ManaBalss («Мой голос») сейчас идет сбор подписей за то, чтобы не поднимать партиям в восемь раз госфинансирование за каждый поданный за них голос. Буквально за неделю собрано почти 10 тысяч подписей под этой общественной инициативой, констатирует Нормундс Гростиньш.

«Если раньше 3,9% валового продукта шло на медицину, то в новом проекте госбюджета на это предусмотрено и того меньше — 3,3%, в то время как в развитых странах расходы на медицину составляют 7%, — приводит пример собеседник ФАН. — Даже в Литве и Эстонии выделяют по 5%».

Но зато Латвия, отметим, в числе немногих стран НАТО исправно отчисляет на военные нужды 2% от ВВП, закупая в основном бэушное вооружение и технику, списанную в странах Североатлантического альянса.

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Политолог добавляет, что экономическая ситуация, уровень жизни в стране за год работы нового Сейма лишь ухудшились. Снят с повестки дня вопрос о компенсациях людям, лишившимся жилья в ходе повальной денационализации. Готовится и новый, очень жесткий, закон об аренде жилья. Если сейчас хозяин дома или квартиры в случае конфликтной ситуации может выселить жильцов лишь по решению суда, то в будущем судебного вердикта не понадобится. И продвигают такие поправки в закон социал-демократы партии «Согласие», что абсолютно противоречит их же лозунгам.

«И еще есть много всего, что вызывает очень негативную реакцию у людей. Например, в Латвии — одной из беднейших стран Евросоюза — хотят запретить регистрировать автомобили старше трех лет! Подобное решение лоббируют крупные торговцы новыми машинами. Хотя уже сейчас из-за дорогостоящего топлива, увеличившегося транспортного налога автомобиль превращается не в средство передвижения, а в предмет роскоши, который могут позволить себе, пожалуй, только те же депутаты, госчиновники и члены их семей, которые составляют самый крупный и правящий класс в республике. Так что поток покидающих страну явно увеличится».

Корреспондент ФАН замечает собеседнику: не получится ли с роспуском Сейма как в известной басне Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!»

«Улучшение будет обязательно, потому что власть сейчас перехватила та же самая партия Vienotība («Единство»), назвавшись «Новым единством», которая задавала тон в правящей коалиции прежде, — объясняет Гростиньш. — Они потеряли 20 мест (в латвийском Сейме 100 депутатов. — Прим. ФАН), но получили шанс вновь себя показать, сформировав правительство. Народ сделает выводы наконец. Вылетят и те, кто не выполнил своих обещаний, а таких большинство».

Национальная конфронтация и проигранное сражение за «латышскую Латвию»

Корреспондент ФАН напоминает, что в Латвии ухудшается и политическая атмосфера в связи с переводом всего образования лишь на латышский язык, в то время как в довоенной Латвии образование можно было получить как минимум на шести языках, не говоря о том, что в «кровавое советское время» никто латышские школы не закрывал и не переводил их лишь на русский язык обучения.

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«Правящие партии пытаются отвлечь внимание от экономических проблем и ухудшения жизни разжиганием национальной конфронтации. Это стандартный для них ход, и до сих пор, как показывает практика, он в какой-то мере срабатывал, — поясняет лидер «Партии центра». — Думаю, что и у этого есть предел. Ведь экономическая ситуация ухудшается настолько, что обманывать подобными маневрами больше не получится».

Это приведет как минимум к тому что из Латвии еще больше увеличится поток тех, кто продолжит пытаться заработать на жизнь в других странах, отмечает корреспондент ФАН.

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«Безусловно, — соглашается Нормундс Гростиньш. — Ведь у нас в этом году очередной рекорд по ликвидации предприятий. По официальным данным, за десять месяцев ликвидированы 21 157 предприятий, что на 412 больше, чем за весь прошлый год. Даже в Риге, не говоря уже о провинции, не хватает медработников и учителей. Как историк по профессии я обратил внимание на то, что в октябре в Риге несколько школ пытались найти учителей по истории. И это в октябре, а не в августе! Не хватает учителей математики, химии…»

И на многие медицинские услуги очереди по несколько месяцев или вообще предоставляются только платно, отмечает в ответ и корреспондент ФАН. Нехватка специалистов везде, кроме чиновников, конечно. Недавно руководитель небольшой автотранспортной фирмы рассказывал, что не может найти водителей автобусов для туристических поездок, поэтому продал несколько машин и садится за руль сам. С водителями-дальнобойщиками та же проблема. В строительстве не хватает рабочих рук, поэтому в Латвию массово потянулись гастарбайтеры с Украины.

На подходе и Узбекистан, добавляет политолог. А растущее количество украинцев уже отмечают многие латышские эксперты и бьют тревогу, потому что они, что бы ни говорили, вливаются в русскоязычную среду. Происходит постепенное размывание латышской нации. Так что радикалы, отстаивающие лозунг «Латвия — для латышей», сами делают многое для того, чтобы страна перестала быть латышской.

«Это можно было понять по Польше, где украинцев, по некоторым данным, уже 5 миллионов, — указывает собеседник ФАН. — Но Латвия — не Польша, людской ресурс у нас ограничен до 1,9 млн жителей всего. Да и тот катастрофически уменьшается. Поэтому Латвия становится более славянской, и это уже факт. Те, кто боролись за латышскую Латвию, сражение свое проиграли. Можно, конечно, умиляться тому, что, к примеру, приезжие китайцы осваивают латышский язык. Но от этого они латышами ведь не становятся…»

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