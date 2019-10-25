Убийцу восьмимесячной девочки в Белоруссии приговорили к расстрелу

Минск, 25 октября. Суд в Белоруссии вынес смертный приговор мужчине, который убил восьмимесячного ребенка — дочь его знакомой, мать же малышки приговорена к 25 годам колонии. Об этом рассказала помощник председателя Брестского областного суда Снежана Гришкевич.

По данным следствия, год назад в Лунинце Брестской области 28-летний отец обнаружил тело своего ребенка с признаками насильственной смерти. Обвинение в жестоком убийстве восьмимесячной девочки предъявили как 25-летней матери, так и ее 47-летнему приятелю.

Примечательно, что в момент задержания оба были пьяны.

Женщину суд приговорил к лишению свободы сроком 25 лет, отбывать наказание за жестокое убийство малышки (статья 139 УК страны) она будет в исправительной колонии общего режима.

«Мужчина осужден по этой же статье, ему судом назначена исключительная мера наказания в виде смертной казни — расстрел», — уточнила Гришкевич.

По ее словам, приговор пока в законную силу не вступил. Его можно обжаловать и опротестовать в течение 10 дней.

Напомним о том, что Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, в которой применяется смертная казнь. При этом с 2000 года количество смертных приговоров, выносимых белорусскими судами, постепенно сокращается. Именно этот фактор является основным препятствием для восстановления страны в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.

Применение смертной казни регулярно подвергается критике со стороны Европейского союза, ПАСЕ и других международных организаций. В то же время, согласно опросам, мнения граждан Белоруссии по поводу ее необходимости делятся практически поровну.

Ранее в России был поднят вопрос отмены моратория на смертную казнь после резонансного убийства девятилетней девочки в Саратове, передает телеканал «360». Почти 80% опрошенных пользователей «ВКонтакте» выступили за вынесение в стране смертного приговора для убийц детей и педофилов. Опрос проводился на официальной странице Государственной думы в соцсети, пишет «Царьград».