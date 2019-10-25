Первый боевой ледокол «Иван Папанин» спустили на воду в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 октября. Первый головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» спустили на воду на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге.

Патрульный корабль проекта 23550 спроектирован в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз», он предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке.

«Сегодня мы спускаем патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин», спроектированный ЦМКБ «Алмаз», — заявил генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

Советник Объединенной судостроительной корпорации, адмирал флота Виктор Черков отметил, что «Иван Папанин» – это уникальное боевое судно, первое в истории России. Корабль будет обеспечивать безопасность плавания и проводки кораблей, при этом «Иван Папанин» предназначен для проведения научных исследований во льдах Арктики, сообщает Пятый канал.

Ледокол способен выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола. Судно может выполнять сложные задачи в ледовой обстановке, в том числе охранять водные ресурсы, конвоировать и буксировать суда в порт, сопровождать суда и участвовать в спасательных операциях. Водоизмещение «Ивана Папанина» составляет около 8,5 тонны, длина превышает 100 метров, а ширина – 20 метров. Корабль может провести в автономном плавании около 60 суток.

Корабль оснастят переносным зенитным ракетным комплексом и артиллерийской установкой. Более того, на нем предусмотрена возможность базирования корабельного вертолета.

Ранее стало известно, что в 2020 году на воду будет спущен первый в России корабль с технологией безэкипажного судовождения. Речь идет о научно-исследовательском судне «Пионер-М».