Девочку по имени Москва отказались регистрировать в Обнинске

Обнинск, 25 октября. Новорожденную девочку, которую решили назвать необычным именем, отказались регистрировать в Обнинске. Об этом сообщили некоторые СМИ.

Родители младенца прописаны в Санкт-Петербурге, а ребенок появился на свет в Обнинске. Они обратились в ЗАГС Северной столицы, но получили отказ в регистрации и решили отправиться в Обнинск. Заведующая отделом ЗАГС администрации города Лидия Синецкая в беседе с корреспондентом «360» пояснила, что история произошла несколько лет назад. Ребенка зарегистрировали с именем Мария.

«Это вначале был порыв родителей назвать девочку именем Москва. Это патриотично, это красиво, но все же не имя, а название города. Мы с ними поговорили, и родители поблагодарили нас за разъяснения и с радостью назвали девочку Мария», — подчеркнула заведующая.

По ее словам, родители сами подробно рассказали о провалившейся попытке зарегистрировать девочку в Северной столице. Сотрудники ЗАГСа в Обнинске эту информацию не проверяли, поэтому нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что эта информация является достоверной.