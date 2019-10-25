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Лечащаяся от алкоголизма жена Солнцева сбежала из госпиталя в тапочках

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Лечащаяся от алкоголизма жена Солнцева сбежала из госпиталя в тапочках

Москва, 25 октября. Екатерина Терешкович, супруга шоумена Гогена Солнцева, сбежала из госпиталя, где лечится от алкоголизма, в одних тапочках. Об этом рассказал ее муж.

Солнцев переживает за состояние пожилой супруги. На данный момент Терешкович находится в реабилитационном центре, однако лечение ей дается тяжело: пациентка регулярно сбегает из больницы.

«Она часто в последнее время начинает нести глупости. Причем врачи не могут поставить ей точный диагноз, — рассказал журналистам Teleprogramma.pro Солнцев. — Это точно не Альцгеймер. Сейчас Катя перестала пить, хотя срывы все равно бывают. Она просто ночью может сбежать из центра в тапочках и приехать домой».

Шоумен добавил, что он посещает супругу в клинике каждый день. Солнцев старается проводить с пожилой женой каждую минуту, хотя плотный график выступлений иногда мешает его планам.

Ранее он рассказал, что решил припугнуть страдающую от алкоголизма супругу и купил ей гроб. Потом мужчина заставил Терешкович написать завещание на его имя. После смерти женщины шоумену отойдут загородный дом, московская квартира, а также деньги и драгоценности. Дочери женщина завещала лишь подержанный автомобиль 1998 года выпуска.

Ранее Сонцев отреагировал на сообщения о том, что его якобы изнасиловал и истязал незнакомец из Серпухова. 

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Источник: Teleprogramma.pro
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