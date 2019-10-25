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Украина

Аваков пообещал купить украинские Ан-178, но тут снизу постучали

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Владимир Зеленский и Арсен Аваков на выставке «Зброя та безпека»

Широко распиаренную на Украине программу строительства транспортного самолета Ан-178, похоже, можно окончательно похоронить. А ведь о неспособности ГП «Антонов» наладить серийный выпуск новых лайнеров Федеральное агентство новостей предупреждало задолго до нынешнего октября!

Впрочем, обо всем по порядку.

Ан-178

Болтали не только «за космос»

22 октября президент Украины Владимир Зеленский, будучи в Токио, успел не только поприсутствовать на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, но и пообщаться с известным своими крайне правыми взглядами президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Прессе сообщили, что главным предметом беседы двух президентов стала возможность реанимации проекта запуска украинских ракет с бразильского космодрома Алкантара.

Чуть позже стало ясно, что Зеленский и Болсонару болтали не только «за космос».

23 октября президент Бразилии оставил запись в Twitter, из которой следовало, что Украина заинтересована в приобретении самолетов бразильской Embraer: легких турбовинтовых штурмовиков EMB-314 Super Tucano и военно-транспортного KC-390 — кстати, являющегося на данный момент самым крупным самолетом, созданным компанией.

То, что Украина приценивается к EMB-314 Super Tucano, не являлось секретом как минимум с августа текущего года. Именно тогда испаноязычный информресурс Infodefensa.com сообщил о визите в Бразилию командующего ВВС Украины генерал-полковника Сергея Дроздова. Тот принял участие в демонстрационных полетах на «триста четырнадцатых», а также посетил место базирования штурмовиков в Кампо-Гранде и предприятие в Сан-Паулу, выпускающее EMB-314 Super Tucano.

Сергей Дроздов в Бразилии

Это событие наделало немало шума в медийной сфере. Уцепившись за классификацию EMB-314 Super Tucano как легкого штурмовика, многие СМИ принялись критиковать действия руководства ВВС Украины. И, в общем, понятно, почему. Вопрос выживания «кукурузника с бомбами» Super Tucano над тем же Донбассом, защитники которого успешно «ссаживали» с небес не только «нормальные» штурмовики Су-25, но и истребители МиГ-29, вызывает большие сомнения. 

Однако не стоит забывать, что EMB-314 Super Tucano выпускается не только в чисто ударной одноместной модификации A-29А, но и как двухместный учебно-боевой А-29В. Точнее, именно в варианте А-29В «триста четырнадцатый» в первую очередь и выпускается. 

Исходя из этого, а также из очевидной невозможности эффективного применения EMB-314 Super Tucano над Донбассом, можно предположить, что, как штурмовик, «триста четырнадцатый» украинским ВВС малоинтересен. А вот как учебно-тренировочный самолет (УТС) основной летной подготовки, потенциально способный заменить имеющиеся в составе украинских ВВС и предельно изношенные УТС L-39 Albatros, EMB-314 Super Tucano в своей модификации А-29В Киеву действительно может пригодиться. 

С этой точки зрения проявленный Зеленским и Дроздовым интерес к бразильскому «триста четырнадцатому» выглядит вполне логичным. 

Embraer EMB-314 Super Tucano

Теперь понятно, почему твит Болсонару в части возможного приобретения Киевом EMB-314 Super Tucano вызвал живой отклик в украинской прессе. При этом упоминание в том же твите о KC-390 СМИ Украины предпочли в массе своей не заметить, а от цитирования фразы бразильского президента, посвященной военно-транспортному самолету Embraer, и вовсе стыдливо воздержались.

Почему? Потому что вплоть до этого момента Киев неустанно твердил, что Украина имеет свой собственный аналог бразильского KC-390 — новейший транспортный самолет Ан-178!

О том, как флагман украинского авиастроения ГП «Антонов» впал в кому, оставшись после 2014 года без российских денег и комплектующих из РФ, ФАН уже писало, поэтому повторяться не будем. Однако напомним наш вывод: напрягая все силы, «Антонов» еще может довести разработку новой машины до стадии создания самолета-демонстратора. Но перепрыгнуть пропасть, лежащую между «отверточной сборкой» демонстратора и запуском новой машины в настоящее серийное производство, украинцы уже объективно не способны. 

Похоже, история Ан-178 стала еще одним доказательством правильности вывода ФАН.

В ситуации перманентного кризиса

Теперь надо хотя бы вкратце рассказать об украинской эпопее «сто семьдесят восьмого». Дело было так.

Практически сразу после распада Советского Союза, в тесной кооперацией с предприятиями ОПК РФ, на российские же средства и для России как основного покупателя, «Антонов» спроектировал ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский Ан-148. В 2004 году машина совершила свой первый полет, что стало отправной точкой для создания «антоновцами» — все также в «связке» с Россией — удлиненной версии «сто сорок восьмого», известной как Ан-158. 

23 февраля 2010 года «Антонов» сообщил о начале проектирования на базе Ан-158 нового ближнемагистрального транспортного самолета Ан-178. Как и предыдущие машины семейства, «сто семьдесят восьмой» делался украинской компанией с использованием множества комплектующих из РФ и преимущественно на российские средства. Долевое участие России в проекте составляло 53%.

Embraer KC-390

Дела у «Антонова» шли неплохо, но тут грянул Евромайдан. С момента прекращения военно-технического сотрудничества Москвы и Киева, а также исчезновения доступа к российским заказам, деньгам, рынку и комплектующим, флагман украинского самолетостроения попал в ситуацию перманентного кризиса и деградации. Разработка и сертификация новых самолетов резко затормозились. Постройка машин если и осуществлялась, то только в варианте «отверточной сборки».

7 мая 2015 года «антоновцам» удалось все же поднять первый экземпляр Ан-178 на крыло, но этим «перемога» и ограничилась. Около трети комплектующих: стойки шасси, вспомогательная силовая установка, почти вся авионика, гидравлика, элементы системы управления и так далее — у Ан-178, как и у Ан-148/Ан-158, имели российское происхождение. Свои собственные аналоги этих узлов и агрегатов Украина не выпускала. 

Переход же с российских комплектующих на продукцию западных производителей был далеко не прост. Он требовал серьезной переделки уже готовых проектов, новых испытаний, новой процедуры сертификации… Ну и, разумеется, такой вариант импортозамещения нуждался в серьезных финансовых вложениях, а средств для этого у «Антонова» не было. 

Руководство украинской компании бросилось судорожно искать инвесторов для продолжения программы строительства Ан-178. Одновременно, чтобы убедить общественность «незалежной» в том, что с распиаренным новым «транспортником» все в порядке, шумно стартовал конкурс на «народное имя» для Ан-178. Наибольшее количество голосов предсказуемо собрали варианты «Амет-Хан Султан», «Степан Бандера» и «Киборг», но ни одно из этих названий руководство «Антонова» не устроило. 

С поиском средств на дальнейшие работы по проекту Ан-178 тоже, кстати, ничего не получилось. Нет, разнообразных меморандумов и протоколов о намерениях было много! Но вот реальных денег так никто «Антонову» и не дал.

Ан-178

В апреле 2017 года украинское издание «Зеркало недели» признало, что программа разработки самолета Ан-178 фактически остановилась. В следующем году «антоновцам» удалось отправить «сто семьдесят восьмой» на авиасалон «Фарнборо-2018». Надо полагать, что это окончательно исчерпало финансовые резервы компании, так как в нынешнем июне на авиасалон в Ле Бурже вместо реального Ан-178 смогла «долететь» только его модель. 

При этом рядовых граждан Украины продолжали убеждать, что с Ан-178 «все окей», апеллируя то к «уже почти подписанным» контрактам с иностранными заказчиками, то к неоднократным обещаниям министра внутренних дел Украины Арсена Авакова купить десяток «сто семьдесят восьмых» для своего МВД. Словом, информации для оптимизма хватало.

В августе Киев даже отпраздновал новую «перемогу»: украинский государственный концерн «Укроборонпром» выиграл тендер на поставку одного Ан-178 для министерства внутренних дел Перу. Ура.

И более того, 8 октября Аваков на полях проходившей в Киеве выставки «Зброя та безпека 2019» подписал меморандум с ГП «Антонов» о закупке для МВД Украины целых 13 самолетов Ан-178. Дважды ура.

…И тут 23 октября Болсонару проболтался, что Зеленский и Ко засматриваются на Embraer KC-390 — какой афронт!

Владимир Зеленский

«…Но тут снизу постучали»

Неудивительно, что первым же комментарием на ресурсе «Український мілітарний портал» под новостью о желании Киева приобрести «триста девяностый», стала фраза: «Я думал, что мы уже достигли дна, но тут снизу постучали». 

Корреспондент украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк на своей страничке в Facebook оказался более сдержан. Тем не менее, в его записи «Super Tucano — может это неплохой вариант за небольшие деньги для переоснащения ВВС Украины… А вот Embraer KC-390 — точно нет. Это аналог нашего Ан-178», — тоже чувствуется понимание парадоксальности ситуации.

Мол, нам велели гордиться новейшим Ан-178, и мы честно гордились. Нам обещали, что «Антонов» скоро запустит серийное производство современных транспортных самолетов, и мы ждали. И вдруг — Украина хочет покупать аналог Ан-178 в Бразилии? Да как же так-то?! 

Между тем ничего удивительного в случившемся нет. Просто новый президент Украины, в отличие от предыдущего, решил не скрывать ахового состояния дел с программой строительства Ан-178. И это далеко не первый раз, когда жизнь заставляет граждан современной Украины снимать розовые очки. Но, конечно, далеко не последний — дальше будет еще веселее. 

Ну, а Ан-178… На данный момент шансы на запуск машины в серию исчезающе малы. Скорее всего, «сто семьдесят восьмой» так никогда и не пойдет в настоящее серийное производство. 

Как говорится, прости, парень, но ты родился не в то время и не в той стране.

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