Аваков пообещал купить украинские Ан-178, но тут снизу постучали

Широко распиаренную на Украине программу строительства транспортного самолета Ан-178, похоже, можно окончательно похоронить. А ведь о неспособности ГП «Антонов» наладить серийный выпуск новых лайнеров Федеральное агентство новостей предупреждало задолго до нынешнего октября!

Впрочем, обо всем по порядку.

Болтали не только «за космос»

22 октября президент Украины Владимир Зеленский, будучи в Токио, успел не только поприсутствовать на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, но и пообщаться с известным своими крайне правыми взглядами президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Прессе сообщили, что главным предметом беседы двух президентов стала возможность реанимации проекта запуска украинских ракет с бразильского космодрома Алкантара.

Чуть позже стало ясно, что Зеленский и Болсонару болтали не только «за космос».

23 октября президент Бразилии оставил запись в Twitter, из которой следовало, что Украина заинтересована в приобретении самолетов бразильской Embraer: легких турбовинтовых штурмовиков EMB-314 Super Tucano и военно-транспортного KC-390 — кстати, являющегося на данный момент самым крупным самолетом, созданным компанией.

Ucrânia quer aviões militares do ????????. Presidente ucraniano tem interesse em comprar aviões Super Tucano. O Ministro de Relações Exteriores, @ernestofaraujo , avaliou a possibilidade dos ucranianos adquirirem a aeronave KC-390, cargueiro militar fabricado no Brasil. @RenovaMidia — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 23, 2019

То, что Украина приценивается к EMB-314 Super Tucano, не являлось секретом как минимум с августа текущего года. Именно тогда испаноязычный информресурс Infodefensa.com сообщил о визите в Бразилию командующего ВВС Украины генерал-полковника Сергея Дроздова. Тот принял участие в демонстрационных полетах на «триста четырнадцатых», а также посетил место базирования штурмовиков в Кампо-Гранде и предприятие в Сан-Паулу, выпускающее EMB-314 Super Tucano.

Это событие наделало немало шума в медийной сфере. Уцепившись за классификацию EMB-314 Super Tucano как легкого штурмовика, многие СМИ принялись критиковать действия руководства ВВС Украины. И, в общем, понятно, почему. Вопрос выживания «кукурузника с бомбами» Super Tucano над тем же Донбассом, защитники которого успешно «ссаживали» с небес не только «нормальные» штурмовики Су-25, но и истребители МиГ-29, вызывает большие сомнения.

Однако не стоит забывать, что EMB-314 Super Tucano выпускается не только в чисто ударной одноместной модификации A-29А, но и как двухместный учебно-боевой А-29В. Точнее, именно в варианте А-29В «триста четырнадцатый» в первую очередь и выпускается.

Исходя из этого, а также из очевидной невозможности эффективного применения EMB-314 Super Tucano над Донбассом, можно предположить, что, как штурмовик, «триста четырнадцатый» украинским ВВС малоинтересен. А вот как учебно-тренировочный самолет (УТС) основной летной подготовки, потенциально способный заменить имеющиеся в составе украинских ВВС и предельно изношенные УТС L-39 Albatros, EMB-314 Super Tucano в своей модификации А-29В Киеву действительно может пригодиться.

С этой точки зрения проявленный Зеленским и Дроздовым интерес к бразильскому «триста четырнадцатому» выглядит вполне логичным.

Теперь понятно, почему твит Болсонару в части возможного приобретения Киевом EMB-314 Super Tucano вызвал живой отклик в украинской прессе. При этом упоминание в том же твите о KC-390 СМИ Украины предпочли в массе своей не заметить, а от цитирования фразы бразильского президента, посвященной военно-транспортному самолету Embraer, и вовсе стыдливо воздержались.

Почему? Потому что вплоть до этого момента Киев неустанно твердил, что Украина имеет свой собственный аналог бразильского KC-390 — новейший транспортный самолет Ан-178!

О том, как флагман украинского авиастроения ГП «Антонов» впал в кому, оставшись после 2014 года без российских денег и комплектующих из РФ, ФАН уже писало, поэтому повторяться не будем. Однако напомним наш вывод: напрягая все силы, «Антонов» еще может довести разработку новой машины до стадии создания самолета-демонстратора. Но перепрыгнуть пропасть, лежащую между «отверточной сборкой» демонстратора и запуском новой машины в настоящее серийное производство, украинцы уже объективно не способны.

Похоже, история Ан-178 стала еще одним доказательством правильности вывода ФАН.

В ситуации перманентного кризиса

Теперь надо хотя бы вкратце рассказать об украинской эпопее «сто семьдесят восьмого». Дело было так.

Практически сразу после распада Советского Союза, в тесной кооперацией с предприятиями ОПК РФ, на российские же средства и для России как основного покупателя, «Антонов» спроектировал ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский Ан-148. В 2004 году машина совершила свой первый полет, что стало отправной точкой для создания «антоновцами» — все также в «связке» с Россией — удлиненной версии «сто сорок восьмого», известной как Ан-158.

23 февраля 2010 года «Антонов» сообщил о начале проектирования на базе Ан-158 нового ближнемагистрального транспортного самолета Ан-178. Как и предыдущие машины семейства, «сто семьдесят восьмой» делался украинской компанией с использованием множества комплектующих из РФ и преимущественно на российские средства. Долевое участие России в проекте составляло 53%.

Дела у «Антонова» шли неплохо, но тут грянул Евромайдан. С момента прекращения военно-технического сотрудничества Москвы и Киева, а также исчезновения доступа к российским заказам, деньгам, рынку и комплектующим, флагман украинского самолетостроения попал в ситуацию перманентного кризиса и деградации. Разработка и сертификация новых самолетов резко затормозились. Постройка машин если и осуществлялась, то только в варианте «отверточной сборки».

7 мая 2015 года «антоновцам» удалось все же поднять первый экземпляр Ан-178 на крыло, но этим «перемога» и ограничилась. Около трети комплектующих: стойки шасси, вспомогательная силовая установка, почти вся авионика, гидравлика, элементы системы управления и так далее — у Ан-178, как и у Ан-148/Ан-158, имели российское происхождение. Свои собственные аналоги этих узлов и агрегатов Украина не выпускала.

Переход же с российских комплектующих на продукцию западных производителей был далеко не прост. Он требовал серьезной переделки уже готовых проектов, новых испытаний, новой процедуры сертификации… Ну и, разумеется, такой вариант импортозамещения нуждался в серьезных финансовых вложениях, а средств для этого у «Антонова» не было.

Руководство украинской компании бросилось судорожно искать инвесторов для продолжения программы строительства Ан-178. Одновременно, чтобы убедить общественность «незалежной» в том, что с распиаренным новым «транспортником» все в порядке, шумно стартовал конкурс на «народное имя» для Ан-178. Наибольшее количество голосов предсказуемо собрали варианты «Амет-Хан Султан», «Степан Бандера» и «Киборг», но ни одно из этих названий руководство «Антонова» не устроило.

С поиском средств на дальнейшие работы по проекту Ан-178 тоже, кстати, ничего не получилось. Нет, разнообразных меморандумов и протоколов о намерениях было много! Но вот реальных денег так никто «Антонову» и не дал.

В апреле 2017 года украинское издание «Зеркало недели» признало, что программа разработки самолета Ан-178 фактически остановилась. В следующем году «антоновцам» удалось отправить «сто семьдесят восьмой» на авиасалон «Фарнборо-2018». Надо полагать, что это окончательно исчерпало финансовые резервы компании, так как в нынешнем июне на авиасалон в Ле Бурже вместо реального Ан-178 смогла «долететь» только его модель.

При этом рядовых граждан Украины продолжали убеждать, что с Ан-178 «все окей», апеллируя то к «уже почти подписанным» контрактам с иностранными заказчиками, то к неоднократным обещаниям министра внутренних дел Украины Арсена Авакова купить десяток «сто семьдесят восьмых» для своего МВД. Словом, информации для оптимизма хватало.

В августе Киев даже отпраздновал новую «перемогу»: украинский государственный концерн «Укроборонпром» выиграл тендер на поставку одного Ан-178 для министерства внутренних дел Перу. Ура.

И более того, 8 октября Аваков на полях проходившей в Киеве выставки «Зброя та безпека 2019» подписал меморандум с ГП «Антонов» о закупке для МВД Украины целых 13 самолетов Ан-178. Дважды ура.

…И тут 23 октября Болсонару проболтался, что Зеленский и Ко засматриваются на Embraer KC-390 — какой афронт!

«…Но тут снизу постучали»

Неудивительно, что первым же комментарием на ресурсе «Український мілітарний портал» под новостью о желании Киева приобрести «триста девяностый», стала фраза: «Я думал, что мы уже достигли дна, но тут снизу постучали».

Корреспондент украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк на своей страничке в Facebook оказался более сдержан. Тем не менее, в его записи «Super Tucano — может это неплохой вариант за небольшие деньги для переоснащения ВВС Украины… А вот Embraer KC-390 — точно нет. Это аналог нашего Ан-178», — тоже чувствуется понимание парадоксальности ситуации.

Мол, нам велели гордиться новейшим Ан-178, и мы честно гордились. Нам обещали, что «Антонов» скоро запустит серийное производство современных транспортных самолетов, и мы ждали. И вдруг — Украина хочет покупать аналог Ан-178 в Бразилии? Да как же так-то?!

Между тем ничего удивительного в случившемся нет. Просто новый президент Украины, в отличие от предыдущего, решил не скрывать ахового состояния дел с программой строительства Ан-178. И это далеко не первый раз, когда жизнь заставляет граждан современной Украины снимать розовые очки. Но, конечно, далеко не последний — дальше будет еще веселее.

Ну, а Ан-178… На данный момент шансы на запуск машины в серию исчезающе малы. Скорее всего, «сто семьдесят восьмой» так никогда и не пойдет в настоящее серийное производство.

Как говорится, прости, парень, но ты родился не в то время и не в той стране.