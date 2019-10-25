США планируют усилить свои позиции на территории курдских оккупантов в Дейр-эз-Зор

Вашингтон, 25 октября. Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США планируют в ближайшее время усилить свои позиции на месте нефтяных месторождений возле Дейр-эз-Зора, контроль над которыми Штаты получили благодаря бандформированиям курдов.

Для усиления своих позиций Вашингтон предполагает принять «некоторые меры», при этом раскрывать детали глава Пентагона отказался, сообщает РИА Новости.

«Мы выходим с северо-востока Сирии в соответствии с решением президента, но мы всегда планировали сохранить некоторые гарнизоны. Мы сейчас изучаем, как мы можем передислоцировать силы в регионе, чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений», — отметил Эспер.

Министр обороны при этом подчеркнул, что все остальные американские силы «вернутся домой».

Ранее курдские боевики, поддерживаемые силами США, захватили территории на восточном берегу Евфрата, где располагаются нефтяные поля. Эксперты высказали предположение, что на самом деле хищением нефти занимаются Штаты, используя деятельность курдских бандформирований в качестве прикрытия.

В провинции Дейр-эз-Зор, расположенной на северо-востоке Сирии, также находилось несколько крупных нефтегазовых месторождений и газоперерабатывающий завод. Во время гражданской войны в Сирии территория, в которую США вложили миллиарды долларов, оказалась в руках террористов. Вашингтон, используя курдов, получил доступ над месторождением полезного ископаемого в Дейр эз-Зор.

Курдские вооруженные формирования и боевики «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) оккупировали нефтяные поля Сирии. При этом террористы находились под покровительством военных США.

1 Организация запрещена на территории РФ.