Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

Копенгаген, 25 октября. Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, маршрут которого проложен с территории страны в Польшу. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В пятницу датское министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства приняло два решения, которые касаются морского участка трубопровода.

«Одно для GAZ-SYSTEM SA — оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet — датского национального оператора транспортировки газа и электричества», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Baltic Pipe отметили, что работы над проектом идут с опережением плана. Начало строительных работ, как ожидается, состоится в декабре.

Напомним, Baltic Pipe — проект газопровода, который должен соединить Польшу и Данию, а после подключиться к норвежской газотранспортной сети. Это позволит транспортировать газ из Норвегии в Польшу через Данию. Протяженность газопровода составит 230 километров, а прогнозируемая мощность — 10 миллиардов кубометров в год.

Проект запустили еще в 2001 году, однако впоследствии было принято решение заморозить строительство, поскольку оно оказалось слишком дорогим. В 2007 году Польша вернулась к работе над вопросом. Завершение строительства запланировано на 1 октября 2022 года.

Примечательно, что Копенгаген при всем при этом затягивает с выдачей разрешения по «Северному потоку — 2». Строительство магистрального газопровода подходит к завершающей стадии, однако для продолжения работ компании-оператору Nord Stream 2 AG необходимо получить разрешение властей Дании.