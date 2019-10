Нашлась биологическая мать «певицы из подземки» — бомжующей в США россиянки Замурки

Федеральное агентство новостей продолжает раскрывать тайны прошлого покорившей США бездомной россиянки Эмили Замурки. Напомним, 52-летняя россиянка — скрипачка и талантливая певица — фактически бомжевала в США, куда она уехала из Молдавии после развала Советского Союза. По версии американских СМИ, женщину, певшую в метро, заметил полицейский, который записал с ней ролик и выложил запись в Сеть. После этого исполнилась «американская мечта», во всяком случае так эту историю трактуют масс-медиа: Эмили получила контакт, ей собрали денег, она живет не на улице, а в гостинице…

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX