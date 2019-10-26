Нашлась биологическая мать «певицы из подземки» — бомжующей в США россиянки Замурки

Федеральное агентство новостей продолжает раскрывать тайны прошлого покорившей США бездомной россиянки Эмили Замурки. Напомним, 52-летняя россиянка — скрипачка и талантливая певица — фактически бомжевала в США, куда она уехала из Молдавии после развала Советского Союза. По версии американских СМИ, женщину, певшую в метро, заметил полицейский, который записал с ней ролик и выложил запись в Сеть. После этого исполнилась «американская мечта», во всяком случае так эту историю трактуют масс-медиа: Эмили получила контакт, ей собрали денег, она живет не на улице, а в гостинице…

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX — LAPD HQ (@LAPDHQ) 27 сентября 2019 г.

Но ее советское прошлое во многом остается загадкой. В частности, непонятно, почему она не обращалась к помощи близких.

Предлагаем читателям ФАН продолжение блогерского расследования о прошлом Эмили Замурки, которое ведет член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Старт расследованию дал звонок из прошлого: подруга детства Замурки Татьяна Геоня (до замужества — Татьяна Баба) решила несмотря ни на что разыскать Эмили в США. Начало этой удивительной истории читайте в материале Федерального агентства новостей.

Публикуем продолжение разговора Вадима Манукяна и Татьяны Геони.

— Татьяна, есть ли у вас детские фотографии вместе с Эмили Замуркой?

— Конечно! У меня очень много фотографий с Милой, но я сейчас живу и работаю в Вероне, в Италии, и лишь пару раз в году у меня получается выбираться в родную Молдову. Дело в том, что с этими фотографиями получается какая-то загадочная история. Дом, где я жила в детстве и юности, сейчас сдается. Да, в него без проблем можно попасть, но есть одна комната, которую не сдают. Именно там хранятся все мои личные вещи, в том числе эти фотографии. Ключ от этой комнаты находится у человека, который живет совсем в другом месте, он там вообще не бывает.

Если бы я сейчас приехала в Молдову, то очень быстро решила бы вопрос с ключом и нашла эти фотографии. Однако у всех людей работа, никто не поедет ради моего каприза в другой город и не станет заниматься поисками.

— Вы говорили, что Ольга Замурка — приемная мать Эмили — еще жива. Знает ли она, что случилось с ее дочерью в США? (Напомним, Эмили — уроженка Сочи — в четыре года попала в приемную семью в Молдавской ССР).

— Да. Она в курсе. Но, поймите, ей уже 84 года, она уже не та, что была в нашем детстве и юности. Возраст сделал свое дело. Моя мама на днях навестила ее, рассказала о ситуации с Эмили. Тетя Оля наотрез отказывается верить, что с ее приемной дочерью в последние несколько лет случились какие-то неприятности. Она считает, что СМИ выдумали историю о злоключениях Эмили. Моя мама и тетя Оля проплакали целый день, вспоминая Эмили и обсуждая то, о чем пишут СМИ: о поломанной скрипке, о том, что та три года была бездомной.

— Есть ли у Ольги Замурки информация, где сейчас находится биологическая семья Эмили из Сочи?

— Да! Со временем они все перебрались в США. Конечно, они не все живут в Калифорнии (где оказалась Эмили) — они разъехались по разным штатам. При этом биологическая мать Эмили Замурки тоже жива. Именно поэтому меня удивляет, что никто из биологической семьи Эмили ей не помог. Ведь фактически они жили в одной стране, пусть даже не рядом. Неужели они не знали о ее болезни, о том, что она потеряла кров и средства к существованию?!

Горько сознавать, что такое может произойти с человеком. Я бы никогда не бросила свою родню — даже если бы сама нуждалась, все рано отдала бы ближнему последнее!

— Поддерживает ли Ольга Замурка связь со своей приемной дочерью?

— Да, у тети Оли есть ее телефон, они регулярно созваниваются. Но, получается, что Эмили не стала рассказывать матери о своем бедственном положении в США, именно поэтому тетя Оля не верит, что ее приемная дочь оказалась на улице без средств к существованию. Хорошо, что сейчас американцы собрали для Эмили внушительную сумму, что известный музыкальный продюсер решил помочь ей сделать карьеру певицы. Надеюсь, теперь жизнь Эмили наладится, и мы с ней все же однажды увидимся или, по крайней мере, созвонимся. Хотя я, разумеется, мечтаю о нашей личной встрече.