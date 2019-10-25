Шойгу рассказал, как Запад пытается вбить клин между Россией и Белоруссией

Москва, 25 октября. Западные страны не только наращивают военный потенциал в Европе под предлогом противостояния «российской агрессии», но и ведут информационную кампанию в попытках вбить клин между РФ и Белоруссией. Об этом в пятницу заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран», — отметил он.

Шойгу подчеркнул, что обстановка остается напряженной. НАТО наращивает присутствие в Европе и активно размещает наступательные вооружения. Кроме того, усилилась интенсивность разведывательных действий альянса, сообщает телеканал 360.

Россия в этих условиях вынуждена принимать меры и перевооружать войска, усиливая их обороноспособность. Параллельно проводятся мероприятия в рамках развития региональной группировки войск России и Белоруссии. Идет работа по боевой подготовке солдат (в частности, речь идет о проведении совместных военных учений) и по созданию нормативной правовой базы, пишет Ura.ru.

Напомним, что НАТО взяла курс на конфронтацию с Россией с 2014 года, используя украинские события в качестве предлога. За последние пять с половиной лет альянс предпринял ряд шагов по укреплению рубежей Восточной Европы, создав таким образом угрозу для российских границ.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, надобность в военном альянсе давно отпала. На сегодняшний день в мире нет таких угроз, которые бы оправдывали существование подобной военной организации. НАТО является единственным в своем роде военным блоком во всем мире.