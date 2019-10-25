Трамп пригрозил Турции санкциями в случае обстрела курдских бандформирований в Сирии

Вашингтон, 25 октября. Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции ввести масштабные санкции, если Анкара откроет огонь по террористическим формированиям курдов в Сирии.

«Турция прекрасно понимает, что не следует стрелять по курдам, поскольку они покидают то, что теперь называется безопасной зоной, и уходят в близлежащие районы. Мне не нужно повторять, что за нарушение будут введены масштабные санкции», — написал Трамп в Twitter.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира». Операция была направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) курдские боевики оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом они оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

Турция и США договорились о временном перемирии. Предполагалось, что Анкара даст курдским террористическим формированиям 120 часов на то, чтобы покинуть 30-километровую «безопасную зону» и сдать все тяжелое вооружение. Однако даже в ходе этой паузы курдские боевики нарушали договоренности и обстреливали позиции Анкары.

Трамп уже грозился ввести санкции против Турции, если Анкара нарушит соглашение. Президент США заявил, что Вашингтон готов ввести против Турции ограничения и принять пошлины, если Анкара, ведущая в Сирии военную операцию против курдов-террористов, не начнет вести себя «надлежащим образом».

Успех операции Турции против курдских формирований, оккупировавших территорию Сирии, вызвал недовольство в США. Особенно ревностно в Вашингтоне отнеслись к меморандуму, заключенному президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Исторический документ регламентирует патрулирование территории силами России и Сирии, а также отвод сил курдских боевиков от 30-километровой зоны безопасности около границы двух стран в течение 150 часов. Судьбоносный меморандум фактически завершил многолетнюю войну в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.