Поклонники не узнали Нюшу в новом «горячем» образе

Москва, 25 октября. Российская поп-певица Нюша опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со съемок нового клипа. Многие подписчики не узнали любимую певицу в непривычном образе.
На снимке Нюша предстала перед поклонниками в откровенном мини-платье на фоне стены из CD-дисков. Многие подписчики восхитились «горячим» образом певицы.
«Нюша, ты очень красивая, прям огонь», — написала _m.olly_.
«Обожаю тебя, ты супер!» — восхитилась nonstop0011.
«Огненная красотка!» — прокомментировала vip.masha.mironova.
Заценили нашу крутейшую стену?????? Самые глазастые успели догадаться, что она сделана из CD дисков????????????, или, как мы говорили в 2000е, из болванок) Этот элемент клипа стал одним из самых любимых! Он отождествляет целую эпоху... Мой папа на тот момент коллекционировал CD и DVD, я приходила к нему в гости, как в музей - коридор и прихожая были заставлены дисками. Как в библиотеке, но дисками. Вскоре у него появилась своя студия на Красных воротах и, с приходом формата MP3, ему пришла идея украсить ими студию. Меня это безумно впечатлило!!! Они были развешаны разными сторонами: обложками и голографией, когда мы брейнстормили на тему 2000х, я сразу решила воссоздать эту стену! Её, кстати, собирали вручную, прямо на локации, практически всю ночь???? Когда я приехала на грим рано утром, она была почти готова) каждый элемент клипа продуман таким образом, чтобы вы могли провести параллель того времени!???? Огонь, который реально горел на самой площадке: из микрофона, картины!! Никакого CGI, только живые эффекты и настоящее «пламя между нами» Когда на интервью я говорила о пожарной машине, я не шутила???? Кадры на шикарной Ламбе мы тоже снимали вживую, каскадеры готовили меня перед съемкой и крепили тросами к кузову???????? Пока ловили закат, успели создать нехилую пробку на МКАДе)) Помните? В 2000х, практически в каждом клипе тачки были одна круче другой! Кто что вспомнил)? Какие нашли для себя ассоциации??
Однако нашлись и те, кому внешний вид певицы не понравился. Более, того некоторые заподозрили, что Нюша прибегла к инъекциям или услугам пластических хирургов
«Нюша стала не похожа на себя», — отметила tatiana.a.kulakova.
«Даже не узнала сначала», — прокомментировала anyagrace92.
«Лицо перекосило немножко», — написала dianabaroyan.
«На себя не похожа. Ну, зачем вы себя обкалываете, так что не узнать?!» — цитирует подписчицу артистки Пятый канал.
«Это Нюша?! Ого, как макияж может изменить. Я думала, это совсем другой человек!» — написала svetafedorenko2804.
Кроме того, в комментариях многие подписчики сравнили Нюшу с другими звездами. Так, кто-то посчитал, что певица становится похожа на другую популярную российскую артистку и телеведущую — Ольгу Бузову. Некоторые фолловеры сравнили Нюшу с американской певицей Дженнифер Лопес.
Напомним, минувшим летом Нюша отметила свое 29-летие. После этого известный блогер Лена Миро жестко раскритиковала внешний вид певицы, заявив, что артистка выглядит гораздо старше своих лет.