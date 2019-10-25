Поклонники не узнали Нюшу в новом «горячем» образе

Москва, 25 октября. Российская поп-певица Нюша опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со съемок нового клипа. Многие подписчики не узнали любимую певицу в непривычном образе.

На снимке Нюша предстала перед поклонниками в откровенном мини-платье на фоне стены из CD-дисков. Многие подписчики восхитились «горячим» образом певицы.

«Нюша, ты очень красивая, прям огонь», — написала _m.olly_.

«Обожаю тебя, ты супер!» — восхитилась nonstop0011.

«Огненная красотка!» — прокомментировала vip.masha.mironova.

Однако нашлись и те, кому внешний вид певицы не понравился. Более, того некоторые заподозрили, что Нюша прибегла к инъекциям или услугам пластических хирургов

«Нюша стала не похожа на себя», — отметила tatiana.a.kulakova.

«Даже не узнала сначала», — прокомментировала anyagrace92.

«Лицо перекосило немножко», — написала dianabaroyan.

«На себя не похожа. Ну, зачем вы себя обкалываете, так что не узнать?!» — цитирует подписчицу артистки Пятый канал.

«Это Нюша?! Ого, как макияж может изменить. Я думала, это совсем другой человек!» — написала svetafedorenko2804.

Кроме того, в комментариях многие подписчики сравнили Нюшу с другими звездами. Так, кто-то посчитал, что певица становится похожа на другую популярную российскую артистку и телеведущую — Ольгу Бузову. Некоторые фолловеры сравнили Нюшу с американской певицей Дженнифер Лопес.

Напомним, минувшим летом Нюша отметила свое 29-летие. После этого известный блогер Лена Миро жестко раскритиковала внешний вид певицы, заявив, что артистка выглядит гораздо старше своих лет.