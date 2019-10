Поклонники не узнали Нюшу в новом «горячем» образе

Заценили нашу крутейшую стену?????? Самые глазастые успели догадаться, что она сделана из CD дисков????????????, или, как мы говорили в 2000е, из болванок) Этот элемент клипа стал одним из самых любимых! Он отождествляет целую эпоху... Мой папа на тот момент коллекционировал CD и DVD, я приходила к нему в гости, как в музей - коридор и прихожая были заставлены дисками. Как в библиотеке, но дисками. Вскоре у него появилась своя студия на Красных воротах и, с приходом формата MP3, ему пришла идея украсить ими студию. Меня это безумно впечатлило!!! Они были развешаны разными сторонами: обложками и голографией, когда мы брейнстормили на тему 2000х, я сразу решила воссоздать эту стену! Её, кстати, собирали вручную, прямо на локации, практически всю ночь???? Когда я приехала на грим рано утром, она была почти готова) каждый элемент клипа продуман таким образом, чтобы вы могли провести параллель того времени!???? Огонь, который реально горел на самой площадке: из микрофона, картины!! Никакого CGI, только живые эффекты и настоящее «пламя между нами» Когда на интервью я говорила о пожарной машине, я не шутила???? Кадры на шикарной Ламбе мы тоже снимали вживую, каскадеры готовили меня перед съемкой и крепили тросами к кузову???????? Пока ловили закат, успели создать нехилую пробку на МКАДе)) Помните? В 2000х, практически в каждом клипе тачки были одна круче другой! Кто что вспомнил)? Какие нашли для себя ассоциации??

