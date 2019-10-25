В России призвали ввести войска в Донбасс, если Киев откажется от Минских соглашений

Украинские националисты 25 октября вновь проводят в Киеве и других городах страны акции «Нет капитуляции», требуя от президента Владимира Зеленского отказаться от отвода сил и средств от линии разграничения в Донбассе, присвоения ему особого статуса, проведения выборов в ДНР и ЛНР, а также амнистии ополченцев, которых они называют террористами. Российский политолог Михаил Синельников-Оришак объяснил, почему украинский президент, скорее всего, пойдет на эти «требования улицы», отказавшись от «формулы Штайнмайера» и Минских соглашений.

«Мы имеем дело с анти-Россией. Я советую заменить слова «Украина», «братский украинский народ» на «анти-Россию», «братский антироссийский народ». И тогда очень многое станет понятно. Это дежавю уже пять лет продолжается: [бывший президент Украины Петр] Порошенко мог [выполнить минские договоренности], но улица его заставила [не выполнять], теперь Зеленского улица заставляет. Вся вот эта суета — это как бандеровцы против петлюровцев с махновцами в главной роли. Наших там нет», — заметил в программе «Время покажет» на Первом канале Синельников-Оришак.

Политолог подчеркнул, что Минские соглашения для украинских националистов, имеющих огромное влияние на официальную власть, — это «капитулянтские соглашения».

«Они никогда не будут их выполнять. Сколько бы мы не произносили слово «халва», слаще во рту не станет. Не пойдут они на это [выполнение «Минска-2»]. Это соглашения, которые были заключены в «котлах», — объяснил эксперт.

Синельников-Оришак заявил, что его «радуют все внутриукраинские разборки».

«Это значит, что работать они не собираются. Я приветствую следующий Майдан и еще один. От Майдана до Майдана они живут все лучше. Как с 1991 года началось, потом 2004 год, 2014-й… У них все лучше и лучше. И я жду пятого, шестого Майдана, чтобы им стало совсем хорошо, — политолог не скрывал своего сарказма. — С чего вы решили, что у нас есть необходимость с ними о чем-то договариваться? Вы скажите, что по поводу Донбасса? Но ту два варианта: ввести туда войска и закрыть вопрос раз и навсегда, либо же отдать эти территории — нехай подавятся! — и забрать население, кто желает, сюда. Это даст очень большой всплеск развития Российской Федерации».

При этом политолог не исключил, что жителей ДНР и ЛНР, которые не захотят покидать свои дома и переезжать в Россию, Киев просто уничтожит. Поэтому, по его мнению, самый оптимальный вариант — все-таки ввести российские войска в Донбасс и дать отпор украинской армии, чье руководство много лет говорит, что якобы воюет с Россией, а не против собственного населения.