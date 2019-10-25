Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики

Москва, 25 октября. Победитель конкурса «Лидеры России» Евгений Грабчак назначен заместителем министра энергетики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Порядка 150 победителей конкурса «Лидеры России» уже получили назначения на высшие государственные посты. Теперь к этому списку прибавилась фамилия Грабачка.

«Назначить Грабчака Евгения Петровича заместителем министра энергетики Российской Федерации», — говорится в распоряжении главы правительства.

Стоит отметить, что до этого назначения у министра энергетики России Александра Новака было семь заместителей.

С 2014 года Грабчак работал в министерстве энергетики России на посту директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике. Он стал победителем конкурса «Лидеры России» 2018–2019 годов.

Руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров подчеркнул, что Грабчак родился в обычной рабочей семье в Краснодарском крае. Школу он закончил с золотой медалью, а в вузе активно участвовал в факультетской жизни.

«Пример того, как человек благодаря своим способностям и усердию добился всего сам», — резюмировал он.

Ранее Комиссаров сообщил, что более 100 тысяч человек со всех регионов РФ и из 20 стран мира заявили о своем желании принять участие в конкурсе управленцев «Лидеры России 2020».