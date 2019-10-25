Главный внештатный трансфузиолог Москвы рассказал, зачем стране нужна донорская кровь

В России проходят донорские марафоны: в рамках акции «Достучаться до сердец» доноров крови принимают в больницах и на станциях ее переливания.

В ГКБ №52 департамента здравоохранения города Москвы традиционный марафон «Искусство дарить надежду» продлится до 1 ноября. Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ подготовил видеоролик, в котором врачи рассказали о специальности трансфузиолога, а также о том, зачем стране нужна донорская кровь.

«В будущем появятся альтернативные технологии, и мы, образно говоря, будем выращивать «гемоглобин на полях». Но пока без донорской крови нам не обойтись», — рассказал Федеральному агентству новостей главный внештатный специалист-трансфузиолог ДЗМ Андрей Буланов.

Сегодня с помощью компонентов донорской крови российские врачи не только спасают жизнь пациентам с кровотечениями и тромбозами, но и успешно побеждают ранее неизлечимые гематологические, онкологические и другие болезни.

По статистике, каждый третий житель Земли нуждается в переливании крови хотя бы раз в жизни. Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, чтобы удовлетворить потребности населения каждой страны в донорской крови, регулярно сдавать кровь должны не меньше 1% граждан. Эксперты сходятся во мнении, что количество донаций в России составляет порядка 20 на 1 тысячу человек.

Между тем производство компонентов крови и лечение ими пациентов — лишь одна из задач трансфузиологии. Эта наука занимается всеми проблемами крови.

«Одно из главных направлений нашей работы — это помощь пациентам с нарушениями свертываемости крови. Во всем мире есть большая потребность в специалистах-гемостазиологах, которые комплексно изучают систему гемостаза и ее нарушения», — отметил Андрей Буланов.

Доктор медицинских наук также руководит уникальной выездной консультационной бригадой гемостазиологов для помощи пациентам с тромбозами и кровотечениями при Московской городской больнице №52. Первые консультационные гемостазиологические службы в России появились ровно 30 лет назад.

«Это новое явление в целом для мировой медицины. Мы здесь, возможно, впереди всех», — сказал главный трансфузиолог столицы.

Во всем мире выездных бригад не больше десяти. Большинство из них находится в России.

«Первые выездные бригады гемостазиологов в Москве и Санкт-Петербурге оказывали экстренную помощь при тромбозах и кровотечениях роженицам, пациентам с нарушениями работы сердца, травмами и после хирургических операций. Сегодня, спустя 30 лет, подобные острые ситуации разрешаются на местах, у врачей есть протоколы, все необходимые средства. Мы подключаемся только в самых сложных случаях, консультируем коллег», — рассказал Андрей Буланов.

В новом положении о трансфузиологической помощи предусмотрено создание подобных служб по всей стране.