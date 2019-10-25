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Глава Мининформа ДНР объяснил назначение Безсонова своим первым замом

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Глава Мининформа ДНР объяснил назначение Безсонова своим первым замом

Донецк, 25 октября. Пост первого заместителя министра информации ДНР Игоря Антипова занял Даниил Безсонов. Решение о его назначении в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал сам Антипов. 

«Назначение Даниила Викторовича – давно ожидаемое событие для министерства информации, — заявил он. — В вопросах информационной политики не должно быть случайных людей. Здесь нужен опытный профессионал с хорошей морально-психологической закалкой». 

Он напомнил, что Безсонов пришел в ополчение ДНР еще в 2014 году, на заре Русской весны, и тогда занимал должность главы пресс-службы военного ведомства народной республики. 

«Даниил Викторович начинал свою деятельность ещё в Славянске, а затем был назначен руководителем пресс-службы Управления Народной милиции ДНР. Благодаря его профессионализму информационная составляющая армии действительно достигла высокого уровня», — считает он.

Антипов выразил уверенность, что  назначение Безсонова сыграет значимую роль в жизни ДНР. 

«Его назначение необходимо не только министерству информации, но и республике в целом. В реализации государственной информационной политики его опыт будет незаменим. Уверен, что с таким специалистом медийную отрасль ДНР ждет новый виток развития», — резюмировал министр.

Напомним, что информация о важной кадровой перестановке появилась ранее в Telegram-канале Безсонова. Это буквально поставило с ног на уши украинские СМИ и блогосферу. Сегодня он пояснил своим подписчикам, что имел в виду собственное назначение. 

Минувшим летом Безсонов дал ФАН развернутое интервью, в котором дал свою оценку событиям 2014 года на Украине и рассказал, могла ли эта страна избежать катастрофы. 

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