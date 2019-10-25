Неизвестные открыли стрельбу возле торгового центра в Харькове, есть жертвы

Москва, 25 октября. Стрельба произошла возле супермаркета в Харькове, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции области.

Отмечается, что в городе объявлена операция «Сирена». Как уточнили в ведомстве, информация о перестрелке поступила в полицию в 12.05 (совпадает с московским временем). Свидетели сообщили, что по улице Клочковской в ​​Харькове слышны звуки стрельбы. В результате происшествия пострадали два человека. Один из пострадавших скончался по дороге в больницу.

Кроме того, автомобиль злоумышленников был найден неподалеку от места преступления.

Ранее внук известного азербайджанского флейтиста, автора романсов и оперетт Тельмана Гаджиева Джавид был жестоко убит в Печерском районе Киева.

Тело 22-летнего молодого человека нашли на съемной квартире. Соседи встревожились, поскольку Гаджиев несколько дней не появлялся на улице. Кроме того, жильцы дома обратили внимание на неприятный запах. Владелец квартиры после звонка от обеспокоенных соседей попытался открыть квартиру, однако кто-то без его разрешения сменил замки. Вскрывать дверь пришлось спасателям.

Перед ними предстала страшная картина — тело молодого человека расчленили, рядом стояли канистры с бензином, лежали несколько мусорных пакетов. По данным украинских СМИ, Гаджиева убили топором. По всей видимости, убийцы планировали спрятать тело, однако у них не хватило времени. Мать молодого человека указала на друга ее сына. Вероятно, Гаджиев приехал в Киев к нему в гости. Приятеля погибшего парня объявили в международный розыск.