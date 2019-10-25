В ДНР заявили о готовности помочь Украине возвести «китайскую стену»

Донецк, 25 октября. Президент Украины Владимир Зеленский не хочет выполнять договоренности по разводу войск в Донбассе и выполнению «формулы Штайнмайера», ожидая выборов президента США. Об этом заявил глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский.

В своем блоге он отмечает, что «если Путин согласится встретиться без реализации предварительных условий, то вопрос Крыма на встрече обещают не поднимать».

«Сама по себе встреча ни к чему не обязывает: вопрос в том, о чем пойдет разговор и к чему в итоге придут. Главное, чтобы согласие Путина на встречу было единственной уступкой, которую он сделает Украине», — считает Ходаковский.

С его точки зрения, Зеленскому выгодно топтаться на месте — он тянет время до выборов президента в Соединенных Штатах, «полагая, что за бездействие накажут меньше, чем за неудачное действие». Об этом пишет «ПолитНавигатор».

Как заметил Ходаковский, претенденты на пост американского президента видят развитие отношений Украины с Россией по-разному, а националисты продолжают выполнять поставленную ранее перед ними задачу. По его мнению, так называемый «план Б» по Донбассу, который предусматривает ограждение от республик Донбасса колючей проволокой, может быть выгоден Донецкой и Луганской народным республикам. Он также прокомментировал информацию о возможном возведении Украиной «китайской стены», отметив, что в ДНР готовы с этим помочь.

«Если верить утечкам, то в случае провала плана «А» <...> вступает в силу план изоляции наших территорий по корейскому варианту: вышки, валы и колючая проволока. При этом всякая миграция, имеющая место сегодня, прекращается, пункты пропуска закрываются», — объяснил глава Совбеза ДНР.

Он указал на то, что для «артиллерии валы и проволока не помеха».

«Если так — то мы даже готовы помочь в возведении «китайской стены» — людей только жаль», — резюмировал Ходаковский.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота Донецкая и Луганская области отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. После чего Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска. Ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования конфликта на Украине были приняты минские договоренности, однако Киев регулярно их нарушает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия настроена содействовать выполнению Минских соглашений со стороны республик Донбасса.