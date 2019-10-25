Малахов раскрыл стоимость услуг блогерш-эскортниц

Москва, 25 октября. Команда передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» подготовила необычный выпуск, который полностью посвящен деятельности топовых блогерш Instagram, зарабатывающих эскорт-услугами.

Чтобы выяснить, как работает этот бизнес и какие там крутятся деньги, редакторам шоу пришлось провести собственное расследование. Они отправили своего сотрудника под видом крупного бизнесмена, который хочет поужинать с эскортницей и рассчитывает на «продолжение».

Спутницей «бизнесмена» стала блогер Кира Майер, которая заранее взяла 1,5 тыс. долларов (97 тыс. рублей) за встречу. За разговор она потребовала еще 500 долларов (31 тыс. рублей). Встретившись с клиентом в номере отеля, девушка подробно описала интимные услуги, которые она готова оказать, и разделась.

Она также рассказала, что меняет автомобили раз в три года, а все ее расходы оплачивает некий мужчина. Хотя проводившие расследование журналисты считают, что мужчин у Киры довольно много.

«График встреч Киры расписан на несколько месяцев вперед. У девушки даже есть свой агент, который сдает ее состоятельным мужчинам в аренду за немалые деньги. Агент потребовал 100% предоплату, и в назначенный час Кира пришла в номер», — говорится на сайте Первого канала.

Модель и певица Дарья Друзьяк, как утверждают журналисты, тоже является эскортницей. За ночь она просит 100 тыс. долларов. Позже в студии девушка заявила, что озвученный ею прайс был шуткой, а сама она занимается только техникой речи и актерским мастерством.