Подозреваемые в убийстве 39 китайских мигрантов задержаны в Британии

Лондон, 25 октября. Двое подозреваемых по делу о убийстве 39 китайских мигрантов, обнаруженных в грузовике в графстве Эссекс, задержаны британской полицией.

В причастности к массовому убийству подозреваются мужчина и женщина в возрасте 38 лет. Помимо этого паре инкриминируют участие в преступном сговоре с целью незаконной перевозки людей через границу, уточняет ТАСС.

Ранее правоохранители установили владельца рефрижератора. По данным телеканала RTE, грузовик принадлежит компании Global Trailer Rentals, расположенной в Северной Ирландии. Представители фирмы передали следователям данные о человеке, арендовавшем трейлер.

Грузовик с телами 39 граждан КНР (один из них несовершеннолетний) был обнаружен 23 октября на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии, напоминает «Газета.ру».

Британский премьер-министр Борис Джонсон выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что трагедия будет тщательно расследована. Источники местных СМИ утверждают, что мигранты могли задохнуться. По другой версии, они медленно умирали от холода, пишет «Царьград».

Тем временем, как отмечает телеканал 360, китайский таблоид Global Times обвинил Великобританию и другие страны Евросоюза в невыполнении обязательств по защите граждан от такой жуткой смерти. Издание расценило случившееся, как саму настоящую «гуманитарную катастрофу, которая произошла прямо на глазах англичан и европейцев».