Первый этап совместного учения стран ОДКБ «Нерушимое братство – 2019» завершился в Таджикистане

Душанбе, 25 октября. Первый этап учений «Нерушимое братство — 2019» состоялся в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Совместные учения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводят на таджикском полигоне «Харбмайдон». В маневрах принимают участие военные из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Согласно легенде учений, отряды боевиков проникли на территорию Таджикистана, после чего вступили в боевое столкновение с таджикскими пограничниками. На помощь пограничникам оперативно прибыли подразделения 201-й российской военной базы, а также десантно-штурмовая рота Вооруженных сил Таджикистана.

Военные вступили в бой с террористами, после чего начали тактическое отступление втягивая отряды противника в огневой мешок. В свою очередь артиллерийские подразделения 201-й военной базы начали наносить удары по живой силе и техники противника, а экипажи казахстанских истребителей Су-30СМ и российских вертолетов Ми-24 и Ми-8 оказали войскам поддержку с воздуха. Позднее войска перешли в атаку, обратив в бегство отряды боевиков.

«Военнослужащие четырех стран объединенными усилиями достойно отработали вопросы борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. И этот экзамен мы совместно с дружественными нам странами успешно сдали», — заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

Он также добавил, что в ходе учений были задействованы средства радиоэлектронной борьбы, которые нарушили систему связи условного противника и не позволили координировать свои действия для управления боем.