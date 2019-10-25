МИД РФ обеспокоен решением США направить военных для поддержки курдских боевиков в Сирии

Москва, 25 октября. Решение властей США направить 500 военнослужащих на северо-восток Сирии для поддержки бандформирований курдов может осложнить ситуацию в регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра иностранных дел РФ подчеркнул, что Москва не поддерживает осложнение ситуации в Сирии. Совместная работа России и Турции по мирному урегулированию в Сирии обеспечила стабилизацию ситуации в регионе, поэтому ни у кого не должно быть соблазна что-то вновь переформатировать и поменять, добавил Рябков.

«Мы испытываем определенную озабоченность по поводу часто меняющихся сигналов Вашингтона о его планах и намерениях применительно к Сирии», — заявил замглавы МИД РФ.

Намерения Белого дома отправить военных в Сирию скрывают за собой всю ту же установку для многокомпонентного нажима на законные власти в Дамаске, отметил дипломат.

«Это тот момент, по которому мы не сходимся и не можем сойтись в подходе к этой ситуации», — добавил Рябков.

Президент США Дональд Трамп предложил курдским террористическим отрядам оккупировать нефтеносные районы Сирии, которые контролировала террористическая организация «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Для поддержки курдских боевиков Вашингтон готов направить 500 американских военнослужащих и развернуть нескольких десятков танков.

Отметим, что поддерживаемые США курдские террористические формирования незаконно оккупировали богатую нефтью территорию Сирии, исторически принадлежащую арабам-суннитам. При этом курдские бандформирования фактически заключил союз, а не «победили» ИГИЛ1, как говорит Трамп.

Вашингтон заявляет, что якобы курдские боевики смогли «отвоевать» у ИГ1 часть месторождений и взяли их под свой контроль. Однако на опубликованных курдскими медиаресурсами кадрах заводы выглядят целыми и невредимыми, хотя ИГ разрушает до основания инфраструктуру на утраченных территориях.

По данным курдского источника Warfare Worldwide, террористическая организация до сих пор контролирует часть месторождений, а фотографии курдских боевиков на заводах в Аль-Эзбе и Аль-Джафре были сделаны в обмен на то, что курдские боевики не будут атаковать позиции ИГ. Союз США с террористами приносит выгоду всем сторонам: ИГ получает неприкосновенность со стороны курдских боевиков, а курды-террористы при поддержке США крадут нефть и продают ее.

Успех операции Турции против курдских формирований, оккупировавших территорию Сирии, вызвал недовольство в США. Особенно ревностно в Вашингтоне отнеслись к меморандуму, заключенному президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Исторический документ регламентирует патрулирование территории силами России и Сирии, а также отвод сил курдских боевиков от 30-километровой зоны безопасности около границы двух стран в течение 150 часов. Судьбоносный меморандум фактически завершил многолетнюю войну в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.