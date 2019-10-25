Солдат застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае

Москва, 25 октября. Военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, еще два человека ранены. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве добавили, что солдат, открывший стрельбу, задержан. Инцидент произошел в 18.20 по местному времени.

«При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы <…> открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что угрозы жизни пострадавших при стрельбе нет. Их оперативно госпитализировали, всем была оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь.

По предварительной информации, военный мог открыть стрельбу из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, которые не были связаны с прохождением военной службы.

В Забайкалье вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.