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Лавров заявил, что Россия не считает Норвегию угрозой

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Лавров заявил, что Россия не считает Норвегию угрозой

Киркенес (Норвегия), 25 октября. Россия не считает Норвегию угрозой для своей национальной безопасности. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Норвегии Эриксен Серейде.

В то же время он обратил внимание на то, что Норвегия состоит в НАТО, которая продвигает откровенно антироссийскую политику.

«И как Норвегия не видит в России угрозы своей безопасности, так же и Россия не видит в Норвегии угрозы своей безопасности. Но, к сожалению, все зависит не только от намерений конкретной страны, но и от ситуации в том альянсе, в котором она состоит», — отметил Лавров. 

Глава российской дипломатии признался, что Москву тревожит активность Североатлантического альянса на территории северного государства. Это не только создает риски для России, которая является соседом Норвегии, но способствует милитаризации Арктики. Лавров добавил, что Россия учитывает присутствие НАТО в Норвегии и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен заявил, что в Осло не считают Россию угрозой. По его словам, норвежские власти твердо убеждены, что с Москвой нужно поддерживать диалог, а не угрожать оружием.

Напомним, в пятницу Лавров встретился с норвежской коллегой Ине Эриксен Серейде. Главными темами переговоров стали перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества и тема безопасности на Крайнем Севере.

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