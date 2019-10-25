Министр экономики Украины предложил рекламировать земельную реформу с помощью Сердючки

Киев, 25 октября. Артиста Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, предлагают привлечь для популяризации земельной реформы на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления в США сделал министр экономики страны Тимофей Милованов.

Как рассказал народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский на своей странице в социальной сети Facebook, эта идея была озвучена Миловановым перед инвесторами в Вашингтоне.

«Забыл вам рассказать об идее привлечь Сердючку к популяризации земельной реформы. Эту идею Милованов озвучил инвесторам в Вашингтоне», — сообщил Дубинский.

По его словам, на вопрос инвесторов, кто же такая Сердючка, Милованов пояснил, что это «местная Леди Гага» (local lady Gaga). Дубинский обратил особое внимание в комментариях на то, что эта информация не является шуткой.

«Давайте их местами поменяем, больше толку будет», — предложили в одном из комментарии к посту.

«Милованов — это диагноз», — отметили в другом.

«У него надо срочно забрать загранпаспорт!!! Мало ли чего еще скажет и где», — заявил другой пользователь Сети.

Напомним, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение земельной реформы в стране. Он уточнил, что в 2020 году украинские власти хотят открыть рынок сельскохозяйственных земель. В конце сентября кабинет министров Украины полностью утвердил проект закона о рынке сельскохозяйственной земли и официально передал его на рассмотрение Верховной рады.