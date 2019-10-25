США и курды из SDF продолжают оккупацию Сирии и кражу нефти

Военный эксперт Александр Перенджиев уверен: США и курдские боевики наконец признали, что являются оккупантами на Ближнем Востоке.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации Белого дома сообщила, что американские власти рассматривают возможность сохранения на северо-востоке Сирии военного контингента численностью 500 человек. Более того, Пентагон может направить в ближневосточную страну несколько десятков танков и другой военной техники.

Главная цель США, по заверениям сотрудников газеты, это «защита нефтяных месторождений на северо-востоке страны от боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. Примечательно, что в минувший понедельник, 21 октября, о планах оставить в Сирии часть американских войск сообщал глава Пентагона Марк Эспер. Однако все это не согласуется с первоначальными планами президента США Дональда Трампа, который еще до начала турецкой операции «Источник мира» утверждал, что Соединенные Штаты намерены выйти из «бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.

По мнению доцента РЭУ им Г. В. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, «в подобных действиях (заявления о сохранении военного контингента в САР — Прим. ФАН) проявляется американской оскал».

«Если говорить о деятельности американцев на территории Сирии, то там с самого начала никакой речи о борьбе с терроризмом не шло, скорее наоборот: они там развивали террористическую деятельность при помощи своих прокси-структур и получали прибыть на криминальном, теневом рынке нефти. А теневую деятельность они рассматривают как некий фундамент для реализации своих политических и экономических интересов, а возможно и даже удержания доллара как мировой валюты в целом», — заявил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Необходимо напомнить, что Сирия вложила миллиарды долларов в разработку нефтяных и газовых месторождений. Однако с началом войны в 2011 году месторождения были захвачены террористами.

«Да, действительно, раньше территорию с нефтегазовыми месторождениями контролировали боевики ИГИЛ1, которые по сути являлись наймитами США. Захватив эти места, террористы начали грубую выкачку нефти, истощая запасы сырья и воруя, по сути дела, у простого населения Сирии. Потом, когда пришла Россия, имеющая официальный мандат на уничтожение боевиков, ИГИЛ стал неэффективен, и его заменили другими террористами — курдами, также наймитами США. Которые в свою очередь продолжили выкачивать нефть и газ. И с курдами стало сложнее, Россия с курдами не воюет, поэтому какое-то время для США все было хорошо — они получали экономическую выгоду», — говорит военный аналитик.

Все изменилось после того, как Турция начала военную операцию «Источник мира», вытесняя курдских террористов с насиженных мест. При этом Вашингтон никак не мог повлиять на военную и политическую ситуацию в стране, на соглашения, которых удалось достичь во время переговоров президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

«После того, как было достигнуто соглашение между Россией и Турцией, курды убрались, и районы с нефтедобычей остались без присмотра, поэтому американцам волей-неволей пришлось возвращаться и самостоятельно контролировать захваченные нефтегазовые месторождения. Но под каким соусом это подавать мировой общественности? Ничего лучше в Вашингтоне не придумали как заявить, что американская армия будет защищать нефтегазоносные поля от ИГИЛ. Но мне тут хочется сказать — уважаемые, валите оттуда. Если будет ИГИЛ, мы сами разберемся, а вы там не нужны», — продолжает Перенджиев.

Таким образом становится понятно, для чего американская армия на самом деле присутствует в Сирийской Арабской Республике. Никакой борьбы с террористами нет, а главная задача Вашингтона — захват ресурсов разграбленной и практически разрушенной страны, которая смогла сохранить свою государственность только благодаря усилиям России.

«Американцы просто внаглую вцепились в территорию при помощи собственной армии. И по сути говоря, это уже ничем не прикрытая оккупация. Если до этого они прикрывались ИГИЛ, потом курдами, то сейчас им прикрываться уже нечем. Уже четко виден голый зад американцев, что именно они оккупанты. Но все уже понимают, что сказочка про ИГИЛ не работает, она несостоятельна. Американцы — захватчики, и, возможно, не сразу, но в будущем сирийцам придется начинать борьбу с США. Вполне возможно и силовую. А то американцы при помощи военной силы показывают, что им плевать на закон, на суверенитет других стран, а также на международные права. Действуют нагло. Конечно, вряд ли армия Сирии пойдет против американцев открыто, силы ведь не равны, но партизанскую и диверсионную войну американцы точно получат», — заключил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.