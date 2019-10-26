Группа американских туристов посетила восстановленную Пальмиру

Дамаск, 26 октября. Туристическая группа, состоящая из американских граждан, посетила древний город Пальмира, расположенный в центре сирийской пустыни. В рамках визита они осмотрели памятники и последствия разрушений, нанесенных террористической организацией «Исламское государство1», деятельность которой запрещена в России. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В состав туристической группы вошли граждане США, которые поддерживают сирийский народ и его борьбу против колониализма и оккупационных сил.

Группа туристов посетила Национальный музей Пальмиры, знаменитый Храм Бэла, улицу Столбов, Археологический театр, штаб-квартиру Сената, и отметили, что многие важные исторические памятники Пальмиры были уничтожены в результате нападений террористов ИГ1.

«Это мой второй визит в Сирию, где я побывал несколько лет назад, — сказала Донна Нассур, психиатр сирийского происхождения, — теперь я вижу, что ситуация в Сирии значительно улучшилась после разгрома терроризма: значительная часть перемещенных лиц вернулась в их районы».

Она также рассказала о том удовольствии, которое получила, наблюдая за развитием истории Пальмиры, выразила сожаление по поводу разрушения некоторых археологических памятников в городе, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гости Пальмиры заявили, что искренне рады наплыву туристических групп в Сирию в целом и в Пальмиру в частности. Они выразили готовность поддержать Сирию и у себя дома, в Америке, и на международных площадках.

Один из туристов, писатель по имени Генри сказал: «Я много работал над тем, чтобы совершить путешествие в Сирию, колыбель цивилизации и человеческой истории. И сейчас я извиняюсь перед сирийским народом за то, что сделали Соединенные Штаты в этой стране. Пальмира заслуживает большего, я призываю международные организации внести свой вклад в восстановление разрушенных террористами археологических руин».

1 Организация запрещена на территории РФ.