Статья британских ученых о жутких последствиях многолетней сидячей работы завоевала большую популярность в Интернете. Не в последнюю очередь потому, что словосочетание «британские ученые» уже давно стало мемом. Да и сами результаты исследования, о котором ученые рассказали в видеоролике, смоделировав, как будет выглядеть жертва офисной работы, произвели на интернет-пользователей большое впечатление.

На основе исследований, проведенных в ряде европейских стран, ученые создали восковую фигуру жертвы офисной работы, назвав ее «Эммой»: подслеповатую почти горбатую из-за искривления позвоночника даму с застоем крови в малом тазу, варикозом, лишним весом, волосами в носу из-за постоянно спертого воздуха и другими не красящими женщину особенностями.

Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отреагировал на страшилку британских ученых о жутких последствиях сидячей работы: парламентарий дал несколько советов, как этого избежать.

Meet "Emma" the hunchbacked office worker of the future.



A model created by health experts, Emma illustrates how staff could one day look if changes to work environments are not made pic.twitter.com/pXlYtnRRtE