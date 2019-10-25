Статья британских ученых о жутких последствиях многолетней сидячей работы завоевала большую популярность в Интернете. Не в последнюю очередь потому, что словосочетание «британские ученые» уже давно стало мемом. Да и сами результаты исследования, о котором ученые рассказали в видеоролике, смоделировав, как будет выглядеть жертва офисной работы, произвели на интернет-пользователей большое впечатление.

На основе исследований, проведенных в ряде европейских стран, ученые создали восковую фигуру жертвы офисной работы, назвав ее «Эммой»: подслеповатую почти горбатую из-за искривления позвоночника даму с застоем крови в малом тазу, варикозом, лишним весом, волосами в носу из-за постоянно спертого воздуха и другими не красящими женщину особенностями.

«Если мы что-то с этим не сделаем, такой образ жизни полностью изменит нашу внешность», — предупредил один из авторов проекта Уильям Хайэм.

Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отреагировал на страшилку британских ученых о жутких последствиях сидячей работы: парламентарий дал несколько советов, как этого избежать.

«Опасностям сидячего образа жизни серьезно подвержены и россияне, в том числе молодежь, отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Наши писатели-фантасты когда-то примерно так представляли себе человека будущего: в результате цивилизационных изменений Homo sapiens становится как медуза — огромная голова и тоненькие, превратившиеся чуть ли не в щупальца ручки-ножки. К сожалению, сегодня мы в какой-то мере движемся именно в эту сторону. Особенно это актуально для нашего молодого поколения, которое чуть ли не в роддоме получает в руки смартфоны».

Meet "Emma" the hunchbacked office worker of the future.



A model created by health experts, Emma illustrates how staff could one day look if changes to work environments are not made pic.twitter.com/pXlYtnRRtE — PA Media (@PA) 24 октября 2019 г.

Геннадия Онищенко серьезно беспокоит, что современные дети малоподвижны, и это серьезно влияет на их физическое состояние.

«Еще в 60-е годы прошлого века появился термин «операторский труд»: когда человек сидит в постоянном напряжении и управляет каким-то механизмом — за штурвалом самолета, за рулем автомобиля и так далее. Основная характеристика этого труда — опасный разрыв между возбужденно работающим мозгом и неподвижной позой», — говорит Онищенко.

Образ жизни, который ведут сегодня как офисные работники, так и большое количество подростков и молодых людей, — яркий пример именно такого дисбаланса, отмечает собеседник ФАН.

«Эта ситуация во многом создается сегодня при помощи смартфонов и других гаджетов: поза неподвижна, а эмоции через край — либо тревожный контент, либо всякие игры-стреляки, — отмечает парламентарий. — При этом дисбаланс между напряженно работающим мозгом и физической обездвиженностью вызывает дисфункцию всех систем организма».

По словам Онищенко, запретить, ограничить, отнять у молодежи гаджеты не получится, как нельзя отменить офисный труд. Нужно действовать по-другому. Во-первых, и работодатели, и сами сотрудники организаций, где в основном сидячая работа, должны заботиться о достаточной физической активности всех работников. Для этого нужно создавать комфортные рабочие условия, побуждать людей заниматься спортом и так далее.

Не менее важно прививать здоровые привычки молодежи, считает парламентарий.

«Нужно, чтобы молодежный контент в Интернете призывал к физической активности, к правильному питанию и здоровому образу жизни, — отмечает он. — Что касается офисной работы, то нам нужно разрабатывать специальные нормы для помещений, создавать условия для оптимальной физической нагрузки. Забота о своей физической форме должна стать частью гигиены каждого человека — как утренний душ или чистка зубов».

С связи с этим Геннадий Онищенко с похвалой отозвался о новых видах гаджетов, которые побуждают человека следить за своей физической активностью. Отметим, умные часы и браслеты с мониторингом физических нагрузок становятся неотъемлемой частью экипировки не только молодежи, но и людей старшего возраста, особенное тех, кто на работе вынужден все время сидеть. Такие гаджеты напоминают человеку, что пора встать и размять ноги, а лучше — немного позаниматься спортом.