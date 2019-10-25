Аксенов готов к переговорам с Киевом о признании статуса Крыма

Симферополь, 25 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины о признании российского статуса полуострова. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности к переговорам с Симферополем в любом формате. Главной целью этих мероприятий Киев видит восстановление суверенитета Украины над Крымом​​​. Как уточнил Аксенов, вопрос принадлежности полуострова давно закрыт. Аксенов готов к переговорам с Киевом о статусе Крыма.

«Осталось только им признать. Если в этой части переговоры, слава богу, пусть признают», — подчеркнул он.

Глава региона напомнил, что выбор жителей Крыма в 2014 году был окончательным, «в этом вопросе не может быть дискуссий».

«Чем раньше они поймут, что Крым российский навсегда, тем быстрее отношения между нашими странами улучшатся и придут в норму», — добавил он.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.