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Экс-председателя суда в Иркутской области нашли с простреленной головой

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Экс-председателя суда в Иркутской области нашли с простреленной головой

Иркутск, 25 октября. Раненого экс-председателя Арбитражного суда Иркутской области Виктора Юдина нашли на его собственной даче. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

По его данным, мужчину обнаружили в загородном доме, рядом с ним лежал пистолет. Специалисты зафиксировали огнестрельное ранение головы.

К счастью, бывшему председателю Арбитражного суда удалось выжить, его экстренно госпитализировали. По данным источника в правоохранительных органах, сейчас он находится в состоянии комы.

По факту произошедшего сотрудники СУ СК РФ по региону начали проверку. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее СК РФ задержал одного из подозреваемых в убийстве, произошедшем в ходе перестрелки на хуторе в Ростовской области. Погибли пять человек, еще двое были госпитализированы с ранениями. Остальные подозреваемые находятся в розыске.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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