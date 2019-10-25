Памятник советским солдатам снесли в эстонском поселке Таэбла

Таллин, 25 октября. Российское посольство ждет от эстонских властей объяснений после сноса памятника советским воинам в поселке Таэбла.

Братская могила в эстонском поселке появилась после перезахоронения советских воинов с близлежащих кладбищ в 1949 году. На территории местной гимназии был установлен памятник с именами трех советских солдат и упоминанием 23 неизвестных воинов.

В 2007 году памятник красноармейцам похитили, но позже он был восстановлен. В этом году мемориал попал в список объектов под снос. По словам очевидцев, на данный момент на территории работает тяжелая строительная техника. Журналисты утверждают, что от захоронения уже ничего не осталось.

Представители российского посольства пытаются получить объяснения от местных властей, чтобы предпринять дальнейшие действия.

​​Стоит отметить, что это не первый инцидент с советскими памятниками. Прошедшим летом в городе Курессааре был разрисован памятник, установленный на братской могиле казненных гитлеровскими войсками. Преступники использовали красную краску. Местные правоохранительные органы отказались расследовать осквернение монумента, заявив, что памятник жертвам фашистов является «малоценным имуществом».



Год назад вандалы испачкали аэрозольной краской памятник советским воинам в селе Литсметса. Российское посольство направило министерству иностранных дел Эстонии ноту протеста, а российские дипломаты лично посетили памятник и устранили загрязнение.

Накануне председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал остановить надругательства над могилами советских воинов в Европе.