Свидетель по делу об убийстве Вороненкова погиб в перестрелке в Харькове

Киев, 25 октября. Свидетель по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова погиб в перестрелке в Харькове. Об этом сообщил адвокат Святослав Пархоменко.

Ранее пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила о перестрелке возле одного из супермаркетов в Харькове. Один из участников перестрелки скончался на месте​​​, еще один получил ранение. Третий участник инцидента взорвал гранату и погиб, когда пытался скрыться от сотрудников полиции.

«Его (Бороха. — Прим. ФАН) задерживали вместе с Лосем и допрашивали в качестве свидетеля. Александр Лось — это мой клиент, который находится под стражей как человек, который якобы следил за Вороненковым», — пояснил Пархоменко.

Он также добавил, что Борох был свидетелем в деле об убийстве Вороненкова и должен был выступить на предстоящем судебном заседании. Пархоменко выразил уверенность, что гибель Бороха связана с делом Вороненкова.

Напомним, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева около гостиницы «Премьер палас». Киллером экс-депутата оказался Павел Паршов. Паршов был ранен охранником Вороненкова и скончался в больнице.

В октябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины заявила, что заказчиком убийства Вороненков был Владимир Тюрин, который является бывшим гражданским супругом Марии Максаковой. Исполнителями убийства являются пятеро граждан Украины. Позднее Тюрин опроверг свою причастность к преступлению. В начале октября 2019 года стало известно, что Печерский районный суд Киева снял подозрения с Тюрина в деле об убийстве Вороненкова.