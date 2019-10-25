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Кремль отметил важность первого заседания Конституционного комитета Сирии

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Кремль отметил важность первого заседания Конституционного комитета Сирии

Москва, 25 октября. Первое заседание Конституционного комитета Сирии является важным шагом на пути урегулирования кризиса в стране. В Кремле рассчитывают, что первая встреча все-таки состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Само по себе начало и первый сбор этого комитета — это уже позитивный результат, это уже важный шаг на длинном пути к политическому урегулированию. Опять же, никто не носит розовые очки — путь будет длинным и очень сложным», — отметил Песков.

Напомним, в конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета Сирии, специального органа, который должен вести процесс выработки конституционной реформы в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Решение о создании этого органа, способствующего дипломатическому урегулированию кризиса в регионе, было принято еще в январе 2018 года. Член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета Абдулкаххар Сууд сообщил, что ООН разослала приглашения на первое заседание этого органа на 29-30 октября.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых стороны отметили важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, в частности, с учетом созыва первого заседания Конституционного комитета.

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