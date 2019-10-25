Книга ФАН «Наш человек в Киеве» вскрыла пропаганду Deutsche Welle на Украине

Штатные журналисты и стрингеры немецкой телекомпании Deutsche Welle, работающие в Киеве, получали прямые указания от руководства не афишировать деятельность неонацистских штурмовиков из националистических партий и группировок Украины. Репортажи о таких акциях подвергались прямой цензуре, факты о преследовании русских граждан Украины сознательно скрывались, дискриминация русского языка и культуры замалчивалась. Об этом стало известно после выхода в свет книги Федерального агентства новостей (ФАН) «Наш человек в Киеве».

В книге, написанной от имени специального корреспондента ФАН в Киеве Игоря Петрашевича и основанной на реальных репортажах этого журналиста, приводится множество деталей о работе корреспондентов Deutsche Welle на Украине. Так, после акции неонацистов, снятой и описанной в репортаже ФАН от 12 февраля 2016 года ««Правый сектор»1 схлестнулся с геями у стен Оболонского суда в Киеве», стрингеры Deutsche Welle отказались снимать на видео угрозы националистов по отношению к представителям сексуальных меньшинств. По информации корреспондента ФАН, это делалось сознательно, чтобы не формировать у зрителей Deutsche Welle отрицательных эмоций к боевикам из запрещенных в России неонацистских организаций вроде «Правого сектора», «Партии Свобода», «С14» и других.

Вот фрагмент из книги, описывающий эту ситуацию:

«На следующий день я первым делом залез на сайт DW, поглазеть, что за сюжет получился у Дины с Олексием. Ведь, помимо поганых москалей, которых никому в мире уже не жалко по определению, неонацисты призывали вбить в землю до ноздрей жидов и гомосеков, а вот за это в толерантной Европе полагалось а-та-та. Но никакого а-та-та в Европе не случилось – все эпизоды, где украинский неонацист Андрей Бык со товарищи упоминал евреев и гомосексуалистов, в этом репортаже были тщательно вырезаны. В результате постороннему зрителю оказалось невозможно понять, в чем вообще состоял конфликт, случившийся перед входом в Оболонский суд между нациками и полицией. Об этом вопрошали многочисленные комментарии немцев в социальной сети под репортажем из Киева, а им содержательно отвечали более информированные и потому крайне злые представители киевского ЛГБТ-сообщества. Впрочем, администрация немецкого телеканала через пару часов нашла самое простое и очевидное решение проблемы – она просто удалила сюжет со своего сайта. Во всяком случае, когда я зашел туда после завтрака, по сохраненной ссылке появлялась невинная история об открытии в Киеве памятной доски какому-то очередному европейскому философу. В этом сюжете особо подчеркивалось, как быстро движется к Европе украинская нация, как активно вдохновляется Украина европейскими ценностями, а в финале давалась краткая справка о том, почему во всех проблемах Украины виновата Россия. Я захлопнул крышку ноутбука и некоторое время тупо смотрел в облупившуюся побелку потолка своей комнаты. Там, в белесых следах известки, я искал ответа на извечный вопрос русского интеллигента».

А вот другой эпизод из книги, где описывается шествие националистов по Киеву. Репортаж ФАН «Факельное шествие нацистов из «Азова» распугало полицию Киева», как обычно, был объективен и содержателен, а вот материал DW оказался скорректирован.

Приводим очередной фрагмент из книги «Наш человек в Киеве»:

«Вечером, попивая пустой чай в своей комнате, я прочесал весь немецкий интернет в поисках репортажа DW и таки нашел его. Шествие нациков по Киеву там было описано в очень скупых и осторожных выражениях. «Представители украинских патриотических движений прошли по Киеву, призывая бороться с российской агрессией», «Группы молодежи выразили свое отношение к аресту активиста Революции Достоинства», «Акция протеста против произвола спецслужб Украины». При этом кадров, где нацики вскидывали руки в нацистском приветствии или орали ксенофобские лозунги, не было вообще. Из зала суда приводился лишь стендап Дины, где она проговорила на неплохом немецком буквально следующее: – Продолжается процесс возрождения национального самосознания украинских граждан, замороженный в ходе долгих лет притеснений украинцев в Советском Союзе. Как отмечают наблюдатели, правительство держит ситуацию под контролем, не допуская правонарушений со стороны правых активистов. Примером должной реакции властей может являться сегодняшний суд над одним из радикальных активистов, Станиславом Красновым, которого подозревают организации провокаций в интересах России. Заметим, что доля таких активистов совсем невелика, поэтому они не могут каким-либо образом влиять на ситуацию в стране, где сейчас возрождается демократия, ранее грубо попранная тоталитарным режимом пророссийского президента Януковича».

Напомним, телеканал Deutsche Welle открыл украинский филиал в 2015 году, спустя год после государственного переворота в Киеве.

Deutsche Welle - немецкая международная телерадиокомпания со штаб-квартирой в Бонне и основной студией в Берлине. Располагает русским и украинским филиалами. Придерживается откровенной антироссийской направленности – по экспертным оценкам, свыше 80% публикаций, посвященных DW России за последние десять лет, являются негативными, 15% - нейтральными и менее 5% - умеренно позитивными.

8 августа 2019 года МИД России осудил призывы Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. Во внешнеполитическом ведомстве сочли это вмешательством во внутренние дела РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.