Вдова Марьянова пожаловалась на травлю в Сети

Москва, 25 октября. Родные актера Дмитрия Марьянова, который скончался два года назад, не могут поделить оставшееся после него наследство. Вдова артиста, Ксения Бик, заявила, что старалась действовать в правовом поле для разрешения спора, однако стала жертвой травли в Сети.

«Другая сторона решила пойти по пути треша и угара. В результате часть семьи Димы, в том числе я и Анфиса (дочь Бик от первого брака. — Прим. ред.), находится в состоянии жесточайшего буллинга: классического, чудовищного, беспрецедентного, — который требует защиты со стороны правоохранительных органов», — пожаловалась Бик в комментарии телеканалу «360».

По ее словам, все связанное с делом Марьянова упирается в наследство. Бик считает, что как только история с разделом имущества закончится, «тут же все стихнет».

При этом адвокат Виктория Крылова, которая представляет интересы Даниила Марьянова — сына покойного артиста, заявила, что никто из семьи актера «не позволил себе слова сказать плохого про Ксению и ее маленькую дочку». По словам юриста, в распоряжении Бик находятся трехкомнатная и однокомнатная квартиры и «все транспортные средства», а Даниил не пользуется ничем, что осталось из вещей отца. Доступа к банковским счетам нет ни у кого.

Как передает «Газета.Ru», Следственный комитет раскрыл детали смерти Дмитрия Марьянова и направил в суд уголовное дело в отношении директора реабилитационного центра Оксаны Богдановой. По словам очевидцев, в 2017 году она не предприняла меры, чтобы спасти жизнь артиста, запретив вызывать скорую помощь.