Песков рассказал о теме переговоров Путина и президента ЦАР

Москва, 25 октября. Одной из тем, которая поднималась на встрече президента РФ Владимира Путина и президента ЦАР Фостен-Аршанжа Туадеры, стало развитие военно-технического сотрудничества между странами. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Тема военно-технического сотрудничества, продолжение военно-технического сотрудничества действительно была на повестке дня», — отметил он.

Накануне сообщалось, что Россия готова помочь Центральноафриканской республике со строительством новых объектов энергоснабжения. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, у российских специалистов есть большой опыт строительства солнечных и ветровых электростанций. Кроме того, российские компании готовы поставлять в Африку электроэнергетическое оборудование.

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим центральноафриканским коллегой заявил, что Москва приветствует настрой ЦАР на развитие разностороннего сотрудничества. По его словам, о РФ намерена укреплять с африканской республикой взаимовыгодные торгово-экономические и гуманитарные связи.

Напомним, что в четверг в Сочи завершился форум Россия — Африка, на который приехали лидеры более 40 африканских государств, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. В общей сложности на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые представят различные сектора экономики.